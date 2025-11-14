Hotspot für Olympiasieger: Nationales Schwimmsportzentrum kommt nach Magdeburg

Magdeburg - Das nationale Schwimmzentrum für Deutschland soll in Magdeburg entstehen.

Das nationale Schwimmzentrum Magdeburg ist eines der deutschlandweiten Leuchtturmprojekte zur Förderung des Spitzensportes. (Symbolfoto) © Michael Kappeler/dpa

Das ist ein Ergebnis der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags. "Leistung lohnt sich", erklärte Sachsen-Anhalts Sportministerin Tamara Zieschang (55, CDU).

"Das ist vor allem ein Verdienst der Schwimmerinnen und Schwimmer am Bundesstützpunkt Beckenschwimmen in Magdeburg und der Trainingsgruppe um Bundestrainer Bernd Berkhahn [54, Anm. d. Red.]."

Nach Angaben der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist das nationale Schwimmzentrum Magdeburg eines der deutschlandweiten Leuchtturmprojekte zur Förderung des Spitzensportes, welche insgesamt mit 150 Millionen Euro gefördert werden.