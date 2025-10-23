Nach Merz' Stadtbild-Aussage: Bündnis ruft zu Demo in Magdeburg auf

Magdeburg - Nach den kontroversen Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) zum "Stadtbild" in Deutschland gab es in vielen großen Städten bereits Demonstrationen. Jetzt versammeln sich die Bürger auch in Magdeburg .

Auf dem Alten Markt findet am Samstag eine Demonstration statt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das Bündnis "Solidarisches Magdeburg" kündigte für Samstag eine Demonstration inklusive Kundgebung an.

Unter dem Motto "Wir sind das Stadtbild" treffen sich die Teilnehmer ab 13 Uhr vor dem Magdeburger Rathaus auf dem Alten Markt zur Demo.

"Wir sind besorgt über die jüngsten Äußerungen des Kanzlers. Zum wiederholten Mal trägt er mit seinen Worten zur Spaltung der Gesellschaft bei", sagte Fabian Koch, Sprecher des Bündnisses, der Deutschen Presse-Agentur.

Man wolle mit dem Aufmarsch ein Zeichen für Vielfalt und Offenheit in der Elbestadt setzen, hieß es.