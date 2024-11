Besinnlichkeit, Party oder Natur: Diese Events finden am Samstag in Magdeburg statt!

Auch dieser Samstag hat in Magdeburg wieder viel zu bieten. Unsere Event-Tipps zeigen Euch, wo es für Party, Besinnlichkeit oder etwas Natur hingehen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das Wochenende ist da und will sinnvoll genutzt werden. TAG24 hat für Euch wieder einige Tipps parat, was an diesem Samstag in Magdeburg unternommen werden kann.

Adventsmarkt in Salbke

Salbke - Nicht jeder Weihnachtsmarkt ist gleich. Das zeigt vor allem der 16. Adventsmarkt im Bürgerhaus "Alte Schule Salbke". Hier gibt es ab 10 Uhr ein buntes Programm mit Kuchen, heißen Getränken und Tanz. Neben Bratwurst, Buletten, kandierten Äpfeln oder auch Schmalzkuchen zeigt der Verein Deutsch-Ukrainische Vereinigung Trachtentänze und traditionelle Gesänge. In einer Märchenecke werden Geschichten für Groß und Klein erzählt, während ab 19 Uhr die Live-Coverband "Fusion" Hits der 60er- bis 90er-Jahre zum Besten gibt.

Gruson Gewächshäuser zum Kennenlernen

Buckau - Was? Ihr habt die Gruson Gewächshäuser noch nie besucht? Das könnt Ihr an diesem Samstag ändern! Von 15 bis 16.30 Uhr findet dort eine Führung für alle Neugierige statt. Also nutzt die Gunst der Stunde! Mit einem Mitarbeiter geht es auf eine Rundtour durch alle dortigen Schaugewächshäuser. Währenddessen erfahrt Ihr Wissenswertes über die exotischen Pflanzen und Tiere sowie über die Geschichte der Gewächshäuser. Der Eintritt für den Rundgang kostet 4,50 Euro.

Exotische Tiere und Pflanzen könnt Ihr in den Gruson Gewächshäusern in Buckau bewundern. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Polizeichor Magdeburg in der Johanniskirche

Altstadt - Auch in diesem Jahr lädt der Polizeichor Magdeburg wieder zu Kerzenschimmer, Glockenklang und Weihnachtsduft in der Adventszeit ein. Dieses Jahr findet die Veranstaltung in der Johanniskirche in der Johannisbergstraße statt. Um stimmungsvoll in die vorweihnachtliche Zeit zu kommen, haben die Sänger alte und neue Lieder einstudiert. Los geht es einmal um 15 Uhr und nochmals um 18 Uhr. Tickets gibt es ab 15,50 Euro.

Stand-up-Comedy "Magdeburg Lacht!"

Stadtfeld - Das Oli Kino in der Olvenstedter Straße bringt mehrere Comedians mit unterschiedlichem Humor auf die regionale Bühne. Erwartet werden jüngere Künstler, die bereits Auftritte im Fernsehen unter anderem bei Nightwash hatten oder aus den sozialen Medien bekannt geworden sind. "Magdeburg Lacht!" findet an diesem Samstag zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr statt. Die Lachmuskeln können dabei in einer kleinen Pause gelockert werden. Der Einlass beginnt um 19 Uhr nur für Personen ab 18 Jahren. Tickets gibt es ab 23,69 Euro.

Im Oli Kino können am Samstag die Lachmuskeln bei "Magdeburg Lacht!" trainiert werden. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto

Open Air: Reise zum Mittelpunkt der 80er

Altstadt - Wie wäre es alternativ mit einer Party anstatt Weihnachtsstimmung? Die Insel der Jugend in der Maybachstraße bietet an diesem Samstag mit Gastgeber Klaus Lörrach Retro-Feeling rund um die 80er-Jahre. Gefeiert wird ab 23 Uhr bis Sonntagmorgen um 5 Uhr.