Brüllen, Beach und Ballermann: Das geht am Samstag in Magdeburg

In Magdeburg gibt es diesen Samstag ein Familienfest, eine Comedy-Show, die Gilde der Marktschreier, Beach-Sport und ein Ballermann-Festival zu sehen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Sommer, Sonne, Wochenende! In Magdeburg ist auch am dritten August-Samstag einiges los. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die coolsten Veranstaltungen in der Elbestadt.

Magdeburg Aktiv

Domplatz - Ein Strand in der Innenstadt? Bei "Magdeburg Aktiv" gibt es dieses Wochenende echtes Beach-Feeling vor dem Elbestädter Wahrzeichen. Beach-Volleyball, Beach-Tennis und Basketball - all das könnt Ihr am Samstag ab 9 Uhr auf dem Strand vor dem Dom selbst ausprobieren. Im Rahmen des Sportfestes startet um 18 Uhr außerdem der "Dom Marathon" Benefizlauf. Die Teilnahme für alle Angebote ist kostenlos.

Bei "Magdeburg aktiv" verwandelt sich der Domplatz zu einem Sandstrand. © Magdeburg Aktiv/Sven Sonnenberg

Marktschreier

Alter Markt - Ein echtes Spektakel in der Innenstadt! Die Gilde der Marktschreier und der Original Hamburger Fischmarkt machen Halt auf dem Alten Markt im Stadtzentrum und bieten nicht nur ihr vielfältiges Angebot, sondern auch ordentliches Geschrei. Letztmalig öffnet der Markt der besonderen Art am Samstag um 10 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Gilde der Marktschreier gastiert am Samstag auf dem Alten Markt. © Jobo

Mega Malle Festival

Elbauenpark - Echtes Mallorca-Feeling mit 21 Ballermann-Stars wartet am Samstag ab 10.30 Uhr im Elbauenpark auf Euch! Beim "Mega Malle"-Festival stehen Isi Glück, Olaf der Flipper, Ikke Hüftgold, Mickie Krause und viele mehr auf der Bühne und haben nur die besten Songs zum Mitgrölen im Gepäck. Das volle Programm findet Ihr hier. Tickets im Vorverkauf oder an der Tageskasse kosten etwa 59 Euro.

Beim "Mega Malle"-Festival kommen Ballermann-Fans auf ihre Kosten. (Archivfoto) © Nico Schimmelpfennig

Comedy

Festung Mark - Wer am Samstagabend seine Lachmuskeln strapazieren will, der ist in der Festung richtig. Dort stehen bei "Magdeburg lacht!" ab 18 Uhr insgesamt vier Comedians auf der Bühne, die durch Fernsehen oder Social Media bekannt sind. Masud Akbarzadeh, Falk Pyrczek, Karo Bender und Robert Alan haben ihre besten Witze und skurrilsten Geschichten eingepackt und freuen sich auf Euren Besuch. Tickets gibt's an der Abendkasse ab 25 Euro.

In der Festung Mark stehen bei "Magdeburg lacht!" vier witzige Comedians für Euch auf der Bühne. (Symbolbild) © 123RF/9parusnikov

Familienfest

Familienhaus im Park - Liebe kennt keine Grenzen! Beim Regenbogenfamilienfest im Familienhaus am Nordpark wartet von 14 bis 18 Uhr ein witziges und kunterbuntes Fest für Groß und Klein auf Euch. Für die Kids gibt es einen Kinder-DJ, der zum Mitmachen animiert, eine Bungeejump-Anlage, eine Vorleseecke und Kinderschminken. Und die Erwachsenen erfahren alles rund ums Thema CSD.

Beim Regenbogenfamilienfest gibt es tolle, spaßige, kunterbunte Angebote für Groß und Klein. (Symbolbild) © 123rf/davit85