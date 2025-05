Bunter Sonntag in Magdeburg: Diese Events laden zum Staunen ein

Flugplatz Salbker Chaussee - Einen Zirkus unter Wasser, auf dem Wasser, an Land und in der Luft sieht man nicht jeden Tag. Am heutigen Sonntag werden die letzten beiden Shows von "Waterland" in Magdeburg aufgeführt. Dabei werden anspruchsvolle Acts aus allen Zirkusgenres in farbenprächtigen Kostümen vorgeführt, unterstrichen von 30 Tonnen Wasser und Lichteffekten.

Die beiden Shows sind um 12 und um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 21 Euro.