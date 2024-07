Candlelight-Konzerte, Ferienspaß und Straßenfest: Drei Event-Tipps für Euren Samstag in Magdeburg

Magdeburg - An diesem Samstag habt Ihr in Magdeburg wieder eine große Auswahl an Events. TAG24 hat für Euch ein paar Highlights herausgesucht.

Altstadt - An diesem Wochenende sorgen ganz besondere Konzerte in der Festung Mark für eine besondere Stimmung. Im Schein Tausender Kerzen wird das Alaia Streichquartett Musik aus verschiedenen Genres zum Besten bringen. Am Samstag steht dabei Film- und Rockmusik auf dem Programmplan.

Das internationale Ensemble besteht aus professionellen Musikern, die eine Leidenschaft vereint: ihre Liebe für Kammermusik. Gleich zwei Veranstaltungen stehen an diesem Samstag an:

Von 18 Uhr bis 19 Uhr: Magische Filmmusik

Erst die Musik macht Filme zu etwas Einzigartigem. Und diese Magie können Groß und Klein spüren, wenn das Streichquartett bekannte Lieder wie "Married Life (Eheleben)" aus dem Disney-Film "Up (Oben)" oder auch ein Medley aus "Pirates of the Caribbean (Der Fluch der Karibik)" spielt.

Einlass ist um 17.30 Uhr. Tickets gibt es ab 32 Euro.

Von 20.30 Uhr bis 22 Uhr: Rock-Klassiker von AC/DC & mehr

Zum Abend wird es in der Festung Mark rockiger. Dann erklingen "Nothing Else Matters" von Metallica oder auch "Paint It Black" von den Rolling Stones.

Einlass ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 32 Euro.