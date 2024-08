Convention, Feuerwerk oder Hüften schwingen? Das hat Magdeburg am Wochenende zu bieten!

In Magdeburg finden am Wochenende wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, die einen Besuch wert sind. TAG24 hat die coolsten Events für Euch zusammengefasst.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am ersten Wochenende nach den Sommerferien ist der Freizeitspaß in Magdeburg noch nicht verflogen. Diese tollen Events erwarten Euch am Samstag und Sonntag in der Landeshauptstadt.

Contaku-Messe

AMO Kulturhaus - Die Contaku feiert von Samstag bis Sonntag in Magdeburg Jubiläumsgala. Bei der erfolgreichen Messe kommen Manga- und Anime-Fans sowie Cosplay- und Gaming-Liebhaber bereits zum 20. Mal in der Landeshauptstadt zusammen. Neben Wettbewerben und beeindruckenden Bühnenshows findet auch der Vorentscheid zur Deutschen Cosplay-Meisterschaft (DCM) statt. Die Contaku öffnet am Samstag von 10 bis 21 Uhr ihre Türen, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet am Samstag 15 Euro, Sonntag 9 Euro und ein Wochenendticket gibt es für 20 Euro. Supportertickets gibt es für 25 Euro im Angebot.

Cosplay, Gaming und vieles mehr erwartet Euch auf der Contaku. © Anna Weinreich

CSD in Magdeburg

Zu den CSD-Aktionswochen finden in Magdeburg tolle Veranstaltungen statt. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa Alter Markt - Zu den CSD-Aktionswochen finden in Magdeburg tolle Veranstaltungen statt. Auch in diesem Jahr kann wieder an der CSD-Radtour teilgenommen werden. Für die Teilnehmer startet die Reise am Samstag um 11 Uhr am Alten Markt. Geradelt wird dann östlich der Elbe nach Gommern. Von dort geht es Richtung Plötzky, wo im Café am Märchensee Eis gegessen werden kann. Die Steinbruchseen laden außerdem zum Abkühlen ein. Die Teilnahme ist kostenlos ! Lerchenwuhne - Am Sonntag ab 12 Uhr findet das 3. CSD Minigolfturnier in der Minigolfanlage Bayrischer Biergarten statt. Neben viel Spaß und Freude können sich Besucher von richtigen Profiminigolfern ein paar Tricks abgucken. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Pfahlberg - Auch im Play Bowling Magdeburg wird es am Sonntag beim Rainbow-Bowling-Cup spannend. Ab 16.30 Uhr können sich die Teams im freundschaftlichen Wettstreit messen. Die Teilnehmer erwartet Musik und Unterhaltung mit DJ, Gutscheine und Zielwasser sowie Pokale und Urkunden. Teams können sich unter der E-Mail info@csdmagdeburg.de mit dem Betreff "Bowling" anmelden. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person.

SWM Fan-Aktionstag

Blauer Bock - Sportfans des 1. FC Magdeburg und SC Magdeburg bekommen am Samstag zum SWM Fan-Aktionstag etwas Besonderes geboten. Von 13 bis 17 Uhr findet auf dem Platz am Blauen Bock eine Autogrammstunde mit den SCM-Stars Michael Damgaard (34) und Philipp Weber (31) statt. Zugunsten des Kinderhospizes Magdeburg werden zudem signierte Trikots (jeweils zwei FCM- und SCM-Trikots) versteigert. Alle Informationen zum Aktionstag findet Ihr auf der Website der SWM.



Domplatztanzen

Domplatz - Am Samstag kann unter den Kastanienbäumen am Dombrunnen das Tanzbein beim Domplatztanzen geschwungen werden. Von 18 bis 23 Uhr bringen Salsa-Klänge dort die Hüften zum Kreisen. Vom Amateur bis zum Profi sind alle herzlich willkommen. Der Eintritt ist kostenlos .

Sommerliche Klänge laden am Dombrunnen zum Tanzen ein. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Pyro Games

Elbauenpark - Unter dem Motto "Faszination Feuerwerk" können Besucher der Pyro Games am Samstag ab 18 Uhr drei herausragende Pyrotechniker-Teams aus ganz Deutschland und ihre Feuerwerkchoreografien bestaunen. Die Teams treten im Elbauenpark nämlich um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst an. Besucher erwartet zudem ein ausgewogenes Programm aus Musik, Explosionen und vielen weiteren Acts. Tickets findet Ihr online.

Drei der besten Pyrotechniker-Teams Deutschlands treten am Samstag im Wettkampf um die goldene Trophäe an. © Jens Wolf/dpa