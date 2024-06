Craft Beer Festival: 80 verschiedene Biere in Magdeburg probieren!

Magdeburg - Dieses Wochenende gibt es in Magdeburg Bierkultur vom Feinsten! Im Rahmen des 7. Getränkefeinkost Craft Beer Festivals können ganze 80 kreative Variationen des Gerstensafts probiert werden.

Blaues Bier?! Wer den altbekannten Gerstensaft mal ganz anders erleben will, ist auf dem Craft Beer Festival richtig aufgehoben. © Getränkefeinkost GmbH

Los geht es schon am heutigen Donnerstagabend: Im Brauhaus "Brewckau" in Buckau findet ab 20 Uhr die Kick-off-Party mit kostenfreiem Eintritt statt.

Die Mashsee Brauerei aus Hannover wird zum Einstimmen das diesjährige Festivalbier als eigene Kreationen ausschenken.

Das Festivalbier stammt dabei aus den Fässern von Magdeburger Hobbybrauern.

Der große Festakt ist dann am Samstag und Sonntag zwischen 13 und 23 Uhr in der Schweizer Milchkuranstalt. Im Biergarten am Fürstenwall findet das bisher einzige Craft Beer Festival Sachsen-Anhalts statt.

Gäste müssen für einmalig 10 Euro ein Festival-Glas kaufen. Damit können sie dann handwerklich hergestelltes Bier von zwölf deutschen Brauereien verkosten.

Der Vorteil von Craft Beer? Die 80 angebotenen Sorten beinhalten äußerst kreative Varianten: beispielsweise mit dem Zusatz von Kaffee- oder Kakaobohnen im Brauprozess.