Das ist am Sonntag alles in Magdeburg los

Magdeburg - Am heutigen Sonntag gibt es viele bunt durchmischte Veranstaltungen in Magdeburg !

Domgymnasium - In der Turnhalle des Domgymnasiums geht es am Sonntag tierisch her: Bei der Zierfisch- und Pflanzenbörse können über 100 Ausstellungsaquarien bestaunt werden. Von 9 bis 12 Uhr kann gekauft und geplauscht werden, da auch Fachleute vor Ort sind. Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder unter 14 Jahren kommen kostenlos rein.