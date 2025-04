Diese Events erwarten Euch am Wochenende in Magdeburg!

Magdeburg - An diesem Aprilwochenende gibt es in Magdeburg wieder einige Veranstaltungen , die einen Besuch wert sind. TAG24 hat für Euch die lustigsten und spannendsten zusammengefasst.

Elbauenpark - An diesem Wochenende können kleine und große Abenteurer im Elbauenpark von 9 bis 18 Uhr auf die geheimnisvolle Suche nach einem Osterschatz gehen. Nur mithilfe einer Karte müssen die Schatzsucher im Park kniffligen Hinweisen folgen. Ziel ist es, alle Ostereier zu finden, die auf den Parkflächen versteckt sind. Wer alle findet und das Rätsel löst, kann an der Verlosung vieler wertvoller Preise teilnehmen. Die Schatzkarten sind am Einlass erhältlich und können dort ausgefüllt auch wieder abgegeben werden.

Teilnehmen könnt Ihr mit dem Grün- und Tagesticket sowie einer Jahreskarte.