Diese Events können Euer Familien-Wochenende in Magdeburg verschönern

In Magdeburg findet am Wochenende ein Kunstfestival, ein Spielplatzfest, Kultur, Flohmarkt und Tauschbörsen statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Die Woche ist überstanden, das Wochenende ist da - und was nun? TAG24 hat Euch wieder die besten Veranstaltungen in Magdeburg zusammengestellt, mit denen Ihr Euren Samstag und Sonntag versüßen könnt.

KunstKurve

Stadtfeld Ost - Am Wochenende steht Stadtfeld ganz im Zeichen der Kunst. Bei "KunstKurve" gibt es auch in diesem Jahr wieder an 13 Ausstellungsorten Malerei, Fotografie, Skulpturen, Mode, Collagen und vieles mehr von insgesamt 22 Künstlerinnen. Am Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr ist zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Konzerten, Lesungen, Improtheater, Führungen, Versteigerungen und Familienangeboten geplant. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

"KunstKurve" verwandelt Stadtfeld Ost wieder ein Mekka für Kunstinteressierte. (Symbolfoto) © 123rf/sorapop

Spielplatzfest im Zoo

Zoo Magdeburg - Ihr braucht noch die perfekte Wochenend-Idee für die Kleinen? Dann ab in den Zoo Magdeburg zum Spielplatzfest. Am Sonntag von 10 bis 17 Uhr steht im Park neben Lieblingstieren auch ein buntes Programm bereit. Mit Bluey, Bingo, Peppa Pig, Schorsch und der Sternenprinzessin Etoile geht es durch den Park, abgerundet wird der Nachmittag mit einer spannenden Olympiade, Tanzaufführungen, Kinderschminken, Hüpfburgen, vielen Mitmachständen und einer Kinderdisco. Tagestickets für Erwachsene kosten 17,50 Euro, Kinder unter zwölf Jahren kommen gratis rein.

In Zoo Magdeburg findet am Wochenende das Spielplatzfest statt. © Zoo Magdeburg/Andreas Lander

Theater

Schauspielhaus/Opernhaus - Das Theater Magdeburg hat am Wochenende wieder viele sehenswerte Stücke auf dem Spielplan. Am Sonntagmorgen geht es um 11 Uhr im Kasino mit dem ersten Kammerkonzert der Spielzeit weiter. Abends findet im Opernhaus um 18 Uhr eine weitere Vorstellung der gefeierten Oper "La traviata" statt. Tickets gibt es ab 18 Euro.

Im Schauspielhaus steht eine weitere Vorstellung von "Vom Norden rollt ein Donner" an. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

Märchenfest in Stendal

Stendal - Das Theater der Altmark veranstaltet am Sonntag das Märchenfest. Von 14 bis 18 Uhr werden Groß und Klein durch ein buntes Programm unter dem Motto "Weltall" geführt. Inspiriert ist das Fest vom diesjährigen Weihnachtsmärchen "Der kleine Prinz". Die Besucher erwarten Theaterführungen, ein Märchenlesezelt, Schwarzlichttheater, eine Fotobox, Kinderschminken sowie das bulgarische Volksmärchen "Drei Brüder" im Märchencafé und vieles mehr. Der Eintritt ist frei!