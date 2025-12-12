Ihr wollt gratis zu Lumagicas "Weihnachtsleuchten" am 26.12.? Das müsst Ihr tun
Magdeburg - Der Lichterpark "Lumagica" zieht auch in diesem Jahr Tausende Schaulustige in den Elbauenpark. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist zudem ein ganz besonderes Pyro-Spektakel geplant. Ihr wollt gratis dabei sein? Mit etwas Glück ist das möglich!
Am Freitag, dem 26. Dezember verzaubert "Lumagica" mit der pyrotechnischen Inszenierung "Weihnachtsleuchten". Um 21 Uhr können Besucher über dem Park ein episches Feuerwerksspektakel miterleben.
Unterlegt ist die Show von kraftvollen Melodien von "2 Steps from Hell", die sehr viele bekannte Film- und Videospiel-Soundtracks komponierten.
Lasst also den Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages bei romantischen Lichtern und Feuerwerk ausklingen. Tipp: Den besten Blick auf die Pyro-Show habt Ihr vom Nordufer des Angersees.
Ein Zusatzticket braucht Ihr für das Event nicht, eine reguläre Eintrittskarte genügt. Somit könnt Ihr vor oder nach der Show den Lichterpark auf eigene Faust erkunden.
Ihr wollt ein besonderes Weihnachtsgeschenk abstauben und gratis zu "Weihnachtsleuchten"? Dann interessiert Euch vielleicht die TAG24-Verlosung...
Verlosung! Mit TAG24 gratis zur Pyro-Show "Weihnachtsleuchten"
Für das Lumagica-Sonderevent "Weihnachtsleuchten" am 26. Dezember verlost TAG24 2 x 2 Eintrittskarten. Das bedeutet: Für den glücklichen Sieger ist Eintritt frei!
Das müsst Ihr tun:
Sendet uns einfach eine E-Mail mit Eurem Vor- und Nachnamen und dem Kennwort "Lumagica" an [email protected].
Einsendeschluss ist Donnerstag, der 18. Dezember 2025 um 23.59 Uhr. Die zwei Gewinnerinnen und Gewinner werden anschließend vom Veranstalter kontaktiert.
Alle Infos zu Lumagica und den Sonderveranstaltungen findet Ihr auf der Website des Lichterparks.
TAG24 wünscht Euch viel Glück!
Titelfoto: LUMAGICA