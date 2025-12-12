Ihr wollt gratis zu Lumagicas "Weihnachtsleuchten" am 26.12.? Das müsst Ihr tun

Magdeburg - Der Lichterpark " Lumagica " zieht auch in diesem Jahr Tausende Schaulustige in den Elbauenpark. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist zudem ein ganz besonderes Pyro-Spektakel geplant. Ihr wollt gratis dabei sein? Mit etwas Glück ist das möglich!

Der Lichterpark "Lumagica" verzaubert am 26.12. mit einem besonderen Pyro-Erlebnis. © LUMAGICA

Am Freitag, dem 26. Dezember verzaubert "Lumagica" mit der pyrotechnischen Inszenierung "Weihnachtsleuchten". Um 21 Uhr können Besucher über dem Park ein episches Feuerwerksspektakel miterleben.

Unterlegt ist die Show von kraftvollen Melodien von "2 Steps from Hell", die sehr viele bekannte Film- und Videospiel-Soundtracks komponierten.

Lasst also den Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages bei romantischen Lichtern und Feuerwerk ausklingen. Tipp: Den besten Blick auf die Pyro-Show habt Ihr vom Nordufer des Angersees.

Ein Zusatzticket braucht Ihr für das Event nicht, eine reguläre Eintrittskarte genügt. Somit könnt Ihr vor oder nach der Show den Lichterpark auf eigene Faust erkunden.

Ihr wollt ein besonderes Weihnachtsgeschenk abstauben und gratis zu "Weihnachtsleuchten"? Dann interessiert Euch vielleicht die TAG24-Verlosung...