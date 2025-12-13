Diese weihnachtlichen Events können am Samstag in Magdeburg besucht werden

Das dritte Adventswochenende bietet in Magdeburg wieder viele Events für die ganze Familie. TAG24 hat einige Highlights herausgesucht, wo es hingehen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - An allen Ecken in Magdeburg kann man der weihnachtlichen Stimmung nicht entfliehen. Auch die Veranstaltungskalender sind voll auf das Weihnachtsfest eingefahren. TAG24 verrät, wo es für Euch am Samstag hingehen kann.

"Advent in den Gewölben" in der Festung Mark

Altstadt - Einen besonderen Weihnachtsmarkt bietet die Festung Mark. Bei "Advent in den Gewölben" wird Euch ein stimmungsvoller Adventsmarkt inmitten historischer Mauern geboten. Zu sehen und selbstverständlich auch zu kaufen gibt es liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk, festliche Klänge und kulinarische Spezialitäten. Geöffnet ist der Markt von 11 bis 20 Uhr. Der letzte Einlass findet um 19 Uhr statt. Für den regulären Eintritt müssen 4 Euro bezahlt werden.

"Rettet Weihnachten 2025!"

Altstadt - Rätselfans kommen am Samstagvormittag im Domviertel auf ihre Kosten. Alle Teilnehmer werden in eine spannende Mission geführt, versprechen die Organisatoren. Unter dem fiktiven Vorwand, dass die Zentralheizung am Nordpol ausgefallen ist, benötigt der Weihnachtsmann und seine Elfen nun Hilfe. Spaß, Bewegung und festliche Stimmung seien für alle garantiert. Wer teilnehmen möchte, sollte sich vorher noch anmelden. Start des Events ist um 10 Uhr. Die Teilnahme kostet 114 Euro. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Webseite von Lukullus-Tours.

Pferde-Show "Cavalluna"

Brückfeld - Im Stadtteil Brückfeld macht am Samstag die Pferde-Show "Cavalluna" mit dem Programm "Tor zur Anderswelt" in der Getec-Arena halt. Das beliebte Programm verspricht grandiose Showeffekte, beeindruckende Choreografien und vor allem rund 60 wunderschöne Pferde. Jung und Alt werden für zwei Stunden von überirdischen Wesen und einem herzergreifenden Abenteuer verzaubert. Start der Shows ist um 14 Uhr sowie noch einmal um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 59,90 Euro.

Dietmar Bär liest "Nicht nur zur Weihnachtszeit"

Herrenkrug - Schauspieler und ARD-Kommissar Dietmar Bär (64) kommt mit seiner Lesung "Nicht nur zur Weihnachtszeit" nach Magdeburg in das Alte Theater. Aus der von Heinrich Böll geschriebenen Geschichte liest er, wie es bei "Tante Milla" nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer gestiegenen Weihnachts-Feierlaune gekommen ist. Begleitet wird er dabei von Schlagzeuger und Klangkünstler Stefan Weinzierl (40). Los geht es um 20 Uhr. Tickets starten ab 37,65 Euro.

Der Traumzauberbaum

Buckau - Auch im AMO Kulturhaus wird es an diesem Samstagnachmittag weihnachtlich. Dort können Groß und Klein der Geschichte vom berühmten "Traumzauberbaum und Josefine, der Weihnachtsmaus" verfolgen. Die ulkigen, schönen und fantasievollen Erzählungen sowie Lieder begeistern bereits seit 30 Jahren viele Generationen in Deutschland. Am Samstag um 16 Uhr kann schon die nächste davon überzeugt werden. Start der Show ist um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 25,20 Euro.