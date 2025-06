Diese leckeren und musikalischen Veranstaltungen gibts am Sonntag in Magdeburg

Magdeburg - Der Sonntag in Magdeburg bietet ein gut durchmischtes Programm für Fans von Schmaus, Bummelei und Musik!

Hoflieferant - Bei der "Weingärtnerei 2025" kommen von 12 bis 18 Uhr Winzer und Weinexperten aus der Pfalz, Saale-Unstrut, Mosel und weiteren Gebieten am Fürstenwall zusammen. Liebhaber des Rebensaftes können die besten Tropfen aus den Regionen probieren. Daneben bietet das Küchenteam vom Hoflieferanten sommerliche Kreationen an.

Festung Mark - "Feilschen, stöbern, Schnäppchen schlagen", heißt es in der Flohmarkts-Ankündigung der Festung Mark. Von 12 bis 16 Uhr können allerlei Trödel, Kleidung, Spielzeug und Haushaltswaren entdeckt werden. Neben dem Familien-Flohmarkt gibt es gleichzeitig den "Fashion-Flohmarkt der Frauenklamotte". Der letzte Einlass ist um 15 Uhr.

Streuobstwiese Magdeburg - Lecker speisen und dabei live den Werken von Bach, Reger und Klengel lauschen? Das geht von 16 bis 17.30 Uhr auf der Streuobstwiese in der Lutherstraße! Eine Picknickdecke oder Klappstühle sowie Essen sollen selbst mitgebracht werden.

Familienhaus im Park - Wer an diesem Sonntag in Schlemmer-Laune ist, kann sich von 17 bis 20 Uhr im Familienhaus in der Hohepfortestraße einfinden. Beim Grillbuffet für die ganze Familie gibt es verschiedene Vorspeisen, Salate, Hauptgerichte, Snacks und Desserts.

Erwachsene zahlen 23,50 Euro pro Person, Kinder 8 Euro. Kleinkinder unter vier Jahren essen kostenlos mit. Um Reservierung unter 039199000093 wird gebeten.