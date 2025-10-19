Diese Veranstaltungen für die ganze Familie bietet Magdeburg am Sonntag

Unsere Veranstaltungstipps für Magdeburg: Welche Familien-Highlights erwarten Dich am Sonntag?

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Noch keinen Plan für den Sonntag? Kein Problem! Mit diesen Veranstaltungstipps wird der Wochenausklang in Magdeburg sicher nicht langweilig.

Modellbahnausstellung

Museumsdepot Magdeburg - Freunde der Eisenbahn kommen diesen Sonntag auf ihre Kosten: Bei der Modellbahnausstellung im Museumsdepot in Sudenburg können zwischen 10 und 17 Uhr verschiedenste Anlagen bestaunt werden. Der Eintritt kostet regulär 6,50 Euro und für Kinder 3,50 Euro, für Familien gibt es Ermäßigungen. Außerdem fahren von 11 bis 17 Uhr historische Straßenbahnen als Linie 77 durch die Stadt. Fahrscheine sind bei den Schaffnern erhältlich.

Mit den Modellbahnen kann man sich in vergangene Zeiten zurückträumen. © MVB

Zooführung & Brunch

Zoo Magdeburg - Ein weiteres Angebot für die ganze Familie: Am Samstagmorgen kann man den Tag ab 9 Uhr mit einem leckeren Frühstück im Zoo Magdeburg beginnen. Im Anschluss gibt es eine spannende, 60-minütige Führung durch den Park. Danach kann individuell weiter erkundet werden - bis zum Lunch um 11.30 Uhr. Ein Ticket für Essen und Führung kostet 35 Euro für Erwachsene, zzgl. Eintritt und 24 Euro für Kinder.

Im Zoo können allerlei Tiere besucht werden: Zum Beispiel das Capybara, ein derzeitiger Social-Media-Star. © Anna Gerbel/Zoo Magdeburg

Tanz-Tee

Familienhaus im Park - Lust, in gemütlicher Runde bei einer Tasse Tee das Tanzbein zu schwingen? Im Familienhaus in der Hohepfortestraße wird von 14 bis 18 Uhr Unterhaltungs- und Tanzmusik gespielt - sogar mit Schallplatten. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der Veranstalter bittet um Reservierung unter 03919900009.

Im Familienhaus können Tanzbegeisterte mit Gleichgesinnten in Kontakt kommen. (Symbolfoto) © smuki/123rf