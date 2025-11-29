Diese tollen Events könnt Ihr am ersten Adventswochenende in Magdeburg erleben
Magdeburg - An diesem Wochenende wird es vorweihnachtlich in Magdeburg. Zum ersten Advent finden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, die einen Besuch wert sind. TAG24 gibt Euch einen Überblick.
Weihnachtsmärkte
Magdeburg - Neben dem klassischen Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt in Magdeburg (Samstag 11 bis 23 Uhr, Sonntag 11 bis 22 Uhr) warten am ersten Adventswochenende in der Landeshauptstadt weitere Märkte darauf, besucht zu werden.
Alt Salbke - Im Stadtteil Salbke kommt am Samstag in der Alten Schule beim 17. Salbker Adventsmarkt Weihnachtsstimmung auf. Neben viel Musik und Tanz können sich die Besucher auf eine Tombola und viele weihnachtliche Überraschungen freuen. Ab 10 Uhr startet das Programm mit einem Kinderorchester. Für Leckereien ist ebenfalls dank des WeihnachtsCafé gesorgt.
Der Eintritt ist frei!
Flora Park - Von 10 bis 16 Uhr findet im Flora Park am Samstag das Familienfest mit Weihnachtsmarkt statt. Auf die Familien warten verschiedene Bastelstände, Großspiele und eine Ruhezone für Eltern und Großeltern. Um den Tag in Erinnerung zu behalten, können bei einem Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann und dem Grinch Bilder gemacht werden. Zudem wird Frau Holle Geschichten vorlesen.
Der Eintritt ist frei und alle Angebote sind kostenlos!
Blauer Bock - Am Samstag eröffnet ebenfalls der SWM-Weihnachtsmarkt. Der Platz am Blauen Bock verwandelt sich dann in eine festlich geschmückte Winterlandschaft. Für die Besucher stehen kuschelige Sitzecken, Glühwein, Wildspezialitäten sowie Handwerk in Aktion bereit. Abends sorgt stimmungsvolle Livemusik für feierliche Stimmung. Der Markt ist von 12 bis 21 Uhr geöffnet.
Eintritt ist frei!
Schleinufer - Auch in diesem Jahr lädt die Schweizer Milchkuranstalt von 12 bis 23 Uhr in den Wintergarten ein. Gäste erwarten am Samstag traditionelle Gastroklassiker wie Schweizer Raclette, regional inspirierte Köstlichkeiten, die Länder-Glühwein-Hüttli und weihnachtliche Musik.
Der Eintritt ist frei!
7. Staßfurter Nikolauszirkus
Staßfurt - Außerhalb Magdeburgs wartet am Wochenende der 7. Staßfurter Nikolauszirkus darauf, besucht zu werden. Die internationale Zirkusshow nimmt die Besucher am Samstag um 15 Uhr und 18.30 Uhr sowie sonntags um 10.30 Uhr und 15 Uhr mit auf eine beeindruckende Reise.
Die Zuschauer können sich auf internationale Artisten wie Robi Berousek mit seiner Leiterbalance, Gabrie mit seiner spitzen Handstandäquilibristik oder auch das Duo Caveagna mit einer atemberaubenden Messer- und Armbrustdarbietung freuen. Zudem werden dank Clown Christian Folco kräftig die Lachmuskeln trainiert. Zur Premiere am Samstag wird der Schlagersänger Kevin Neon (33) für ausgelassene Stimmung sorgen.
Tickets können ab 17,50 Euro unter [email protected] reserviert werden.
Tatort Bibliothek
Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag wird es in der Stadtbibliothek wieder spannend. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele spielen. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" – hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei.
Der Eintritt ist frei!
Gruson Gewächshäuser kennenlernen
Grunson Gewächshäuser - Unter der Führung eines Mitarbeiters können Botanik-Fans am Samstag von 15 bis 16.30 Uhr in den Gruson Gewächshäusern verschiedenste exotische Pflanzen- und Tierarten kennenlernen. Besucher erfahren hier auch mehr über die Entstehung der beeindruckenden Pflanzenhäuser.
Der Eintritt kostet inkl. Führung 4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher müssen vorab Tickets unter der Rufnummer 0391 404 29 10 reserviert werden.
Rassekaninchenausstellung
Alt Olvenstedt - Der KZV G205 Olvenstedt lädt Kaninchen-Fans am Wochenende zur Rassekaninchenausstellung ein. Ab 9 Uhr können Klein und Groß im Bürgerhaus Alt Olvenstedt alles Wissenswerte über die niedlichen Mümmler erfahren oder sogar selbst Mitglied in dem Verein werden. Für die Kinder steht sogar ein Bastelstand bereit.
Eiszeit in der Festung Mark
Festung Mark - An diesem Adventswochenende startet ebenfalls die Sondereröffnung der Eiszeit in der Festung Mark. Bevor das Eiszeit-Wintervergnügen offiziell am 10. Januar 2026 beginnt, wird die Bahn erstmals bereits zu den Adventswochenenden öffnen. Am Samstag findet die Eröffnungsparty ab 15 Uhr statt. Nach der Kinder-Eisdisco beginnt um 18 Uhr die Eisdisco für die Großen. Sonntags geht der Spaß für die ganze Familie weiter.
Der Eintritt kostet 4,50 Euro (90 Minuten) bzw. 7,50 Euro (ganztags). Ermäßigten Eintritt gibt es für 3,50 Euro (90 Minuten) bzw. 6 Euro (ganztags).
Egal zu welcher Veranstaltung es Euch zum 1. Advent verschlägt – ob Weihnachtsmärkte, Ausstellung oder Zirkus – TAG24 wünscht Euch viel Spaß.
Titelfoto: Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Staßfurter Nikolauszirkus, Hendrik Schmidt/dpa, 123rf/kuenlin, 123rf/serezniy