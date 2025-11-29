Diese tollen Events könnt Ihr am ersten Adventswochenende in Magdeburg erleben

Magdeburg - An diesem Wochenende wird es vorweihnachtlich in Magdeburg . Zum ersten Advent finden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, die einen Besuch wert sind. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Magdeburg - Neben dem klassischen Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt in Magdeburg (Samstag 11 bis 23 Uhr, Sonntag 11 bis 22 Uhr) warten am ersten Adventswochenende in der Landeshauptstadt weitere Märkte darauf, besucht zu werden.

Alt Salbke - Im Stadtteil Salbke kommt am Samstag in der Alten Schule beim 17. Salbker Adventsmarkt Weihnachtsstimmung auf. Neben viel Musik und Tanz können sich die Besucher auf eine Tombola und viele weihnachtliche Überraschungen freuen. Ab 10 Uhr startet das Programm mit einem Kinderorchester. Für Leckereien ist ebenfalls dank des WeihnachtsCafé gesorgt.

Der Eintritt ist frei!

Flora Park - Von 10 bis 16 Uhr findet im Flora Park am Samstag das Familienfest mit Weihnachtsmarkt statt. Auf die Familien warten verschiedene Bastelstände, Großspiele und eine Ruhezone für Eltern und Großeltern. Um den Tag in Erinnerung zu behalten, können bei einem Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann und dem Grinch Bilder gemacht werden. Zudem wird Frau Holle Geschichten vorlesen.

Der Eintritt ist frei und alle Angebote sind kostenlos!

Blauer Bock - Am Samstag eröffnet ebenfalls der SWM-Weihnachtsmarkt. Der Platz am Blauen Bock verwandelt sich dann in eine festlich geschmückte Winterlandschaft. Für die Besucher stehen kuschelige Sitzecken, Glühwein, Wildspezialitäten sowie Handwerk in Aktion bereit. Abends sorgt stimmungsvolle Livemusik für feierliche Stimmung. Der Markt ist von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Eintritt ist frei!

Schleinufer - Auch in diesem Jahr lädt die Schweizer Milchkuranstalt von 12 bis 23 Uhr in den Wintergarten ein. Gäste erwarten am Samstag traditionelle Gastroklassiker wie Schweizer Raclette, regional inspirierte Köstlichkeiten, die Länder-Glühwein-Hüttli und weihnachtliche Musik.

Der Eintritt ist frei!