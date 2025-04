Diesen Samstag noch nichts in Magdeburg geplant? Hier geht was!

Was geht an diesem Samstag in Magdeburg? Hier gibt es Event-Tipps für Euren Wochenendausflug.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Wieder ist eine Woche geschafft und das Wetter am Wochenende soll sogar gut werden. TAG24 hat für Euch Tipps, wo ihr am Samstag etwas unternehmen könnt.

Kennenlernen der Gruson Gewächshäuser

Buckau - Die Gruson Gewächshäuser in der Schönebecker Straße sind in Magdeburg durchaus bekannt. Trotzdem waren viele Menschen noch kein einziges Mal zu Besuch. Das kann sich an diesem Samstag ändern. Besucher gehen zusammen mit einem Mitarbeiter durch die Schaugewächshäuser und erfahren nebenbei Wissenswertes über exotische Pflanzen, Tiere und die Geschichte der Gewächshäuser. Das Kennenlernen findet von 15 bis 16.30 Uhr statt. Eine Teilnahme kostet 4,50 Euro.

Die Gruson Gewächshäuser sind zwar in und um Magdeburg bekannt, aber wurden bisher noch nicht von jedem besucht. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Weiße Flotte: Fahrt in den Abend mit Gaumenfreuden

Altstadt - Die Weiße Flotte in Magdeburg lädt zum Verköstigen des sogenannten "Weißen Goldes" ein. Gemeint ist damit Spargel. Während Fahrgäste mit dem Schiff am Petriförder ablegen und in den Abend hinein fahren, sorgt das Hotel Ratswaage für die Verpflegung on Bord. Beide Veranstalter versprechen ein Erlebnis, welches die Schifffahrt zwischen 19 und 22 Uhr zum Genuss macht. Die Tickets gibt es nur im Vorverkauf im Büro der Weißen Flotte am Petriförder. Erwachsene zahlen für die Teilnahme jeweils 70 Euro, Kinder (4 bis 14 Jahre) zahlen 44 Euro.

Die Weiße Flotte bietet am Samstagabend während der Fahrt auf der Elbe eine kulinarische Verköstigung. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Stand-up-Comedy: Magdeburg Lacht

Stadtfeld - Das OLi Kino in der Olvenstedter Straße bringt mehrere Comedians mit unterschiedlichem Humor auf die regionale Bühne. Erwartet werden jüngere Künstler, die bereits Auftritte im Fernsehen unter anderem bei Nightwash hatten oder in den sozialen Medien bekannt geworden sind. "Magdeburg Lacht!" findet an diesem Samstag zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr statt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, nur für Personen ab 18 Jahren. Tickets gibt es ab 23,69 Euro.

Im OLi Kino können am Samstag die Lachmuskeln bei "Magdeburg Lacht!" trainiert werden. (Symbolfoto) © 123RF/vershininphoto

Fest zum Welttanztag am Hasselbachplatz

Altstadt - Wie wäre es mit etwas Bewegung? Am heutigen Samstag laden drei Vereine am Magdeburger Hasselbachplatz zu einer besonderen Feier des Tanzes ein. Ab 13 Uhr wird dort der Welttanztag in der Einsteinstraße gefeiert. Mit dabei sind die Vereine SisTARA e. V., Swing39 e. V. und Dance happy by Andreas. Sie bieten unter anderem einen Schnupperkurs für Lindy Hop, Bollywood-Tanz und Tanzen zu orientalischen Trommeln an. Vorbeikommen kann jeder, mittanzen auch. Eintrittspreise gibt es nicht.

Grease in der GETEC-Arena

Brückfeld - Eines der erfolgreichsten Musicals kommt wieder zurück auf die Bühnen Deutschlands. Das in den 70er-Jahren uraufgeführte "Grease" macht an diesem Samstag Halt in der GETEC-Arena. Besucher brauchen jedoch keine altmodische und angestaubte Aufführung erwarten. Denn das Hitmusical ist mit der Zeit gegangen und bietet spannende Neuinszenierungen. Weil die Story in den 1950er-Jahren spielt, kommen in der Inszenierung Details wie Petticoats, Lederjacken und alte laute Autos trotzdem nicht zu kurz. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 59,90 Euro.