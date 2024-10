"Effibody's Darling" am Theater Magdeburg: Effi Briest in neuem Kleid - oder?

Magdeburg - Am Donnerstagabend feierte das Theater Magdeburg mit der One Woman Show "Effibody's Darling" Uraufführung und Premiere. TAG24 war beim ausverkauften Abend dabei.

Es ist ein kleines Stück, aber eine große Aufgabe für nur eine Schauspielerin. In dem Monologstück setzt sich Schauspielerin Isabel Will mit Theodore Fontanes "Effi Briest" auseinander - und das in einem ganz neuen Ansatz.

"Effibody's Darling" erzählt Theodore Fontanes "Effi Briest" neu. © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

Man glaubt gar nicht, dass es Isabel Wills erste Soloperformance ist, so gut meistert sie allein die knapp 80 Minuten Spieldauer. Dabei wechselt sie sprunghaft zwischen kindlichem Charme, Humor, Wut und Trauer und lässt es nicht zu, dass das Publikum auch nur für eine Sekunde die Augen von ihr nimmt.

Leider sind einige der Inszenierungsansätze nicht wirklich nachvollziehbar und das Stück kommt nicht ganz so tiefgründig daher wie versprochen und erwartet - das kann leider auch Will mit ihrer Schauspielkunst nicht retten.

Es ist dann eben doch nicht so innovativ, so neu oder so clever, wie es hätte sein können. Wenn die Moral am Ende des Abends lediglich ist "damals wie heute haben wir mit festgesetzten Geschlechterrollen zu kämpfen", dann stimmt das sicherlich, hinterlässt aber keinen nachträglichen Eindruck beim Publikum.

Fazit: "Effibody's Darling" am Theater Magdeburg ist ein interessantes und kreatives Monologstück für eine sehr talentierte Schauspielerin. Isabel Will spielt Effi und die anderen Rollen so souverän, dass man vergisst, dass sie allein dort oben auf den Brettern steht. Im Wesentlichen ist "Effibody's Darling" aber wirklich Geschmacksache, hätte von 15 Minuten Spieldauer weniger auch profitiert und hält nicht so wirklich das, was es verspricht. Witzige Nacherzählung von "Effi Briest"? Sicher! Durchbrechende, tiefgründige Neuauflage mit innovativen Denkanstößen? Naja.

