Eine Stadt voller Feste: Das könnt Ihr am Wochenende in Magdeburg erleben

Am Wochenende finden in Magdeburg zwei Flohmärkte, die Toggo-Tour, ein zweitägiges Theaterfest, die Cycle Tour und der Tag des offenen Denkmals statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der Herbst ist da, aber die Temperaturen sind noch sommerlich. Passend zu dem schönen Wetter bietet Magdeburg an diesem Wochenende viele spannende Veranstaltungen, die Ihr Euch anschauen könnt.

Toggo-Tour

Elbauenpark - Familien sind am Samstag und Sonntag herzlich zur Toggo-Tour in den Elbauenpark eingeladen. Von 11 bis 18 Uhr gibt es für die Kleinen ein buntes Programm mit coolen Spieleinseln und Programmpunkten. Sie können ihre liebsten Toggo-Stars wie Spongebob Schwammkopf, Paw Patrol oder Peppa Pig persönlich treffen und mehrere Live-Acts unterhalten musikalisch auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.

Die Toggo-Tour macht am Wochenende Halt im Elbauenpark. (Archivfoto) © Toggo

Theaterfest

Schauspielhaus/Opernhaus - Die neue Spielzeit am Theater Magdeburg ist endlich eröffnet! Am Samstag und Sonntag wird der Saison-Auftakt gebürtig mit einem Theaterfest und der ersten Premiere gefeiert. Alle Infos dazu findet Ihr im TAG24-Artikel "Theater Magdeburg eröffnet Spielzeit mit Theaterfest: Das könnt Ihr erleben". Der Eintritt ist frei.



Am Wochenende begrüßt das Theater Magdeburg mit einem Theaterfest die neue Spielzeit. © Theater Magdeburg/Kathrin Singer

Flohmarkt

Messehallen - Am Samstag warten auf dem Nachtflohmarkt wieder unzählige Schätze darauf, gefunden zu werden. Ob Klamotten, Baby- und Kinderspielzeug, Antiquitäten, Sammlerstücke, Bücher, Schallplatten oder vieles mehr, in den Messehallen werdet Ihr fündig. Wer zum Feilschen bereit ist, kann sogar richtige Schnäppchen machen. Von 15 bis 23 Uhr kann in den Messehallen gestöbert und gehandelt werden. Der Eintritt kostet 3 Euro. Leiterstraße - Wem der große Nachtflohmarkt zu überlaufen ist, der wird vielleicht am Samstag beim Flohmarkt am Faunbrunnen fündig. Von 10 bis 14 Uhr habt Ihr zum letzten Mal in diesem Jahr die Chance, echte Schätze in der Leiterstraße zu entdecken.

Beim Nachtflohmarkt in den Messehallen findet man echte Schätze. (Symbolbild) © Projektzentrum Szymkowiak/nachtflohmarkt.de

Cycle Tour

Domplatz - Seit dem 6. September sind unzählige Radfahrer auf der beliebten Cycle-Tour-Strecke auf unterschiedlichen Etappen unterwegs. Am Sonntag werden die Radler dann ab etwa 12.30 Uhr auf dem Magdeburger Domplatz mit einem großen Rad- und Familienfest empfangen. Dort gibt es neben der Siegerehrung dann auch um 16 Uhr das beliebte Laufradrennen für die Kleinen. Der Eintritt ist frei.

Die Cycle Tour findet am Sonntag auf dem Domplatz ihren Abschluss. © Cycle Tour/Andreas Lander

Tag des offenen Denkmals

Magdeburg - Am Sonntag steht in ganz Magdeburg wieder der "Tag des offenen Denkmals" an. Zahlreiche Einrichtungen und Wahrzeichen nehmen teil und laden ein - mit dabei unter anderem das Gesellschaftshaus, das Naturkundemuseum, der Dom, die Festungsanlage Ravelin III und viele mehr. Jeder einzelne Standort bietet zusätzlich ein buntes Rahmenprogramm. Alle Infos und genaue Programmabläufe findet Ihr hier. Der Eintritt ist frei.

Das Gesellschafshaus nimmt am Tag des offenen Denkmals teil. © Kathrin Singer

Familienfest

Wissenschaftshafen - Am Wochenende laden die Magdeburger Eisenbahnfreunde herzlich zu einem Familienfest in den Wissenschaftshafen ein. Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr können Familien dort die historischen Eisenbahnen, Schiffe und Krane bestaunen. Dazu gibt es Sonderfahrten in den alten Maschinen und für die Kleinen ein buntes Kinderprogramm. Der Eintritt ist frei.

Im Wissenschaftshafen können Familien am Wochenende die alten Gefährte bestaunen. (Archivfoto) © Jens Wolf/dpa