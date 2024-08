03.08.2024 06:36 Elbe-Party, Batman, Töpfern und Fußball: Das ist am Samstag in Magdeburg los!

Magdeburg bietet an diesem Wochenende wieder einige Events und Abenteuer. Hier ist eine Auswahl, was Ihr wo am Samstag in der Stadt findet.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das Wochenende ist da! Habt Ihr schon etwas vor? Wenn nicht, haben wir für Euch vier Event-Tipps in Magdeburg. Partymeile an der Magdeburger Elbe Elbe-Ufer - Musikliebhaber und Nachtschwärmer kommen an diesem Samstag ab 19 Uhr wieder auf ihre Kosten. An der Elbe vom Wissenschaftshafen im Norden bis nach Buckau im Süden heißt es wieder "Riverside@Night". Live-Musik, Tanz, Freunde treffen und einen netten Ausblick auf das Wasser sorgen für gute Stimmung. Folgende Einrichtungen sind dabei: Café Treibgut, Strandbar, Yachthafen, Milchkuranstalt, Culinaria, MDR-Landesfunkhaus, Le Frog, Montego Beach, Albinmüller-Turm, Elbelandhaus und Mückenwirt Wer von einer Party zur anderen möchte, kann dabei die kostenlosen Shuttle-Schiffe der Weißen Flotte nutzen. Die MS Sachsen-Anhalt und die MS Stadt Wolfsburg pendeln zwischen Petriförder und Buckau. Eine Fahrt kostet 4 Euro. Der Eintritt bei den Partys ist kostenlos. Batman im Allee-Center Altstadt - Solltet Ihr demnächst folgenden Satz hören: "Ich den Sommerferien habe ich Batman getroffen", scheint dies gar nicht mal gelogen zu sein. Fans des Superhelden müssen dafür nur an diesem Samstag in das Allee-Center. Auf einer Aktionsfläche des Einkaufscenters gibt es unter anderem eine Selfie-Station mit lebensgroßer Batman-Figur, Virtual-Reality-Erfahrungen und eine Station zum Erstellen eigener Comics. Der Eintritt in diesen Bereich ist kostenlos. Geöffnet ist von 10 Uhr bis 18 Uhr. Das Filmstudio Warner Bros. und das Allee-Center bringen Batman nach Magdeburg. (Symbolbild) © Petr David Josek/AP/dpa Töpfermarkt auf dem Domplatz Altstadt - Auf dem Domplatz herrscht an diesem Samstag ebenfalls wieder viel Getümmel. Kunstkeramiker und Töpfermeister aus ganz Deutschland schauen beim traditionellen Töpfermarkt vorbei und präsentieren ihr Handwerk und ihre Produkte. Sogar 15 Keramiker aus Sachsen-Anhalt sind dabei. An 70 Ständen können neben Keramik- und Töpferarbeiten auch Schmuck, Holzgestaltungen, Mode und vieles mehr begutachtet und natürlich auch gekauft werden. Geöffnet ist von 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer beim Magdeburger Töpfermarkt etwas findet, darf es selbstverständlich auch kaufen und mit nach Hause nehmen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga Brückfeld - Es geht wieder los! Durch die Fußball-Europameisterschaft war die Liga-Sommerpause eigentlich verkraftbar. Richtige Fans fiebern aber dem Start der 2. Bundesliga an diesem Samstag entgegen. Auch der 1. FC Magdeburg will wieder zeigen, was er kann und will ab 13 Uhr den SV Elversberg bezwingen. Wer den neu hinzugekommenen Spielern zeigen will, wie Magdeburg feiern und anfeuern kann, der sollte in die Avnet Arena zum Heinz-Krügel-Platz kommen. Tickets gibt es bereits ab 18 Euro. Anstoß ist um 13 Uhr. Der 1. FC Magdeburg hofft wieder auf zahlreiche Fans im Stadion, die die Spieler auf dem Feld anfeuern. (Archivbild) © Swen Pförtner/dpa Wofür auch immer Ihr Euch entscheidet, TAG24 wünscht viel Spaß! Schon morgen am Sonntag gibt es die nächsten Event-Tipps.

Titelfoto: Bildmontage: Petr David Josek/AP/dpa, Matthias Bein/dpa, Swen Pförtner/dpa, 123RF/seventyfour74