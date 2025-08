01.08.2025 12:12 Elbrock-Open-Air in Magdeburg abgesagt: Was Ihr jetzt wissen müsst

Ein ersehntes Open Air für Rockfans in Magdeburg fällt überraschend aus. Aber was ist der Grund für das Elbrock-Aus? Und was passiert mit den Tickets?

Von Lena Schubert

Alles in Kürze Elbrock-Open-Air in Magdeburg abgesagt.

Festival sollte am 23. August im Elbauenpark stattfinden.

Ticketverkauf blieb hinter Erwartungen zurück.

Gekaufte Tickets werden innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet.

Ein geplantes Rock-Open-Air im Elbauenpark wurde überraschend abgesagt. (Symbolfoto) © 123rf/heiko119 Die Veranstalter des Elbrock-Open-Airs gaben die traurige Kunde auf ihrer Website bekannt. Ursprünglich sollte das Festival am 23. August im Elbauenpark stattfinden. Metal- und Rock-Acts wie etwa "Grave Digger", "Bullet", "Nitrogods" oder "Victory" standen im Line-up. "Trotz intensiver Planung, viel Herzblut und großem Engagement im Hintergrund mussten wir uns dazu entscheiden, die Veranstaltung abzusagen", schreibt das Team. Magdeburg Wetter Erster Monat im Jahr, der zu nass ausfiel: Wetterdienst zieht Juli-Bilanz Magdeburg Lokal Zum Schutz von Radfahrern: Was in Stadtfeld jetzt getan wird Aber warum? Der Ticketverkauf blieb wohl deutlich hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück. Man habe zwar versucht, das Event dennoch durchzuführen, aber ohne die notwendige Nachfrage sei Elbrock nicht planbar gewesen. Die gekauften Tickets würden nun in den nächsten 14 Tagen vollumfänglich zurückerstattet werden. Kartenbesitzer müssen also nicht weiter handeln. Die Enttäuschung bei den Fans ist groß. Unter einem Instagram-Beitrag bedauern viele die Entscheidung und beschreiben, wie unerwartet die Absage sei. "Wir haben uns schon so darauf gefreut und [...] gehofft, dass es das nächste große Dauer-Event wird", schreibt eine Instagram-Nutzerin. Andere hoffen, dass das Rock-Open-Air irgendwann doch noch stattfinden kann - vielleicht auf einer kleineren Bühne.

Titelfoto: 123rf/heiko119