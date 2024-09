Feste, Flohmarkt und Handwerken: Das hat Magdeburg am Samstag zu bieten!

Willy-Brandt-Platz - Auf dem Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof wird es am Samstag spektakulär. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) laden an diesem Tag von 14 bis 18 Uhr zum 125-jährigen Jubiläum ein. Neben Live-Musik, Tanz und Gesang sowie vielen Aktionsständen mit Spiel und Spaß für Kinder bekommen Besucher auch einen Einblick in die Arbeiten der MVB und aktuelle Projekte.

Stargast ist jedoch die neue Straßenbahngeneration "Flexity", welche darauf wartet, begutachtet zu werden.

Der Eintritt ist frei !

Schweizer Milchkuranstalt - Am Samstag kommen Weinliebhaber beim 3. Magdeburger Weinfest auf ihre Kosten. Der Fürstenwall verwandelt sich an diesem Tag ab 12 Uhr in einen Ort voller Musik, Geschmack und Freude. Neben kulinarischen Köstlichkeiten können über 100 verschiedene Weine internationaler Weinaussteller verkostet werden.