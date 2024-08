Flohmarkt, Familienfest und Konzerte: Diese Events warten am Sonntag in Magdeburg auf Euch

Magdeburg - Auch am Sonntag ist in Magdeburg so einiges zu tun. TAG24 hat Euch für das heutige schöne Wetter die besten Veranstaltungen in der Elbestadt zusammengestellt.

Festung Mark - Es ist wieder so weit, der riesige Familien-Flohmarkt in der Festung steht bevor! Am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr könnt Ihr im Hof und in den alten Gewölben stöbern und feilschen, so viel Ihr wollt - egal ob Kleidung für Groß und Klein oder Kinderspielzeug und sonstiger Krimskrams. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.

Hängelsbreite - Wem der große Flohmarkt in der Festung zu überlaufen ist, der wird vielleicht eher beim Nachbarschaftsflohmarkt in Ottersleben fündig. Von 10 bis 15 Uhr stehen die ganze Straße entlang Gartentore offen und warten darauf, dass Ihr zum Stöbern vorbeikommt.