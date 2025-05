Freier Eintritt zum internationalen Museumstag in Magdeburg

Viele der Stätten haben für den Museumstag ein Sonderprogramm geplant. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Unter anderem die städtischen Museen in Magdeburg und Halberstadt, das Altmärkische Museum in Stendal und die Museen der Stiftung Luthergedenkstätten in Wittenberg sind am Sonntag kostenlos zu besichtigen, wie die Kommunen auf Anfrage mitteilten.

Darüber hinaus beteiligen sich nach Angaben des Landesmuseumsverbandes mehr als 50 Häuser in Sachsen-Anhalt mit Sonderprogrammen am Museumstag.

Laut Landesverwaltungsamt in Halle flossen im Haushaltsjahr 2024 Landesmittel in Höhe von insgesamt mehr als fünf Millionen Euro an die Träger von Museen.