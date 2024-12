Fußball, Shows und Adventszauber: Das gibt's am Wochenende in Magdeburg zu erleben!

Festung Mark - Mit einem bunten Programm und einer weihnachtlichen Atmosphäre wartet der Adventsmarkt in der Festung Mark am dritten Adventswochenende auf zahlreiche Besucher. Neben kulinarischen Köstlichkeiten und traditionellem Handwerk der Region gibt es auch musikalische Überraschungen.

AMO Kulturhaus - Von 16 bis 18 Uhr kommen Fans des Weltstars Michael Jackson (†50) am Sonntag im AMO auf ihre Kosten. Zuschauer erwartet eine zweistündige Show mit großer Band, Tänzerinnen und Solist Sascha Pazdera mit Hits wie "Beat It", "Bad" und "Thriller".

Festung Mark - Die Eisbahn an der Festung Mark gibt am Samstag und Sonntag einen ersten exklusiven Einblick auf die große Eröffnung im Januar. Ab 15 Uhr können Erwachsene und Kinder ihre Künste auf dem Eis unter Beweis stellen. Neben der Kinder-Eisdisco können sich die Großen ab 18 Uhr auf die große Eisdisco freuen.

Avnet Arena - Am Samstag wird in Magdeburg wieder gejubelt, gebangt und angefeuert. In der Avnet Arena kickt ab 13 Uhr der Zweitligist 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn 07. Erreichen könnt Ihr das Spiel am besten zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Tickets gibt es online ab 17 Euro.