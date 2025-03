Erste Messe nach Magdeburg-Anschlag: Wie für die Sicherheit der Besucher gesorgt wird

Für den Start am 28. März wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen. "Die Messe ist komplett eingezäunt, und die Baustellensituation ermöglicht uns in diesem Jahr zusätzlich, dass nur ein Eingang an einer befahrbaren Straße anliegt, der durch Absperrung geschützt wird", schreibt der V.S.G. e.V. in einem seiner Posts.

Zudem wird an den Eingängen eine Sicherheitspauschale von einem Euro pro Person erhoben. Somit kann die Security verstärkte Sicherheitskontrollen am Einlass durchführen, um eine "maximale Sicherheit zu gewährleisten".