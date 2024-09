Gruppen aus der ganzen Welt: Internationales Chorfest startet in Magdeburg

Magdeburg - Am morgigen Mittwoch beginnt bereits zum dritten Mal das Internationale Chorfest in Magdeburg. Geladen sind Chöre aus Sachsen-Anhalt - und der ganzen Welt.

Das Internationale Chorfest bietet in Magdeburg ein buntes Rahmenprogramm. © Internationales Chorfest/Viktoria Kühne

Vom 11. bis einschließlich 15. September steht in der Elbestadt wieder Chorgesang im Mittelpunkt. Unter dem Motto "Neue Wege finden - finding new ways" zeigen insgesamt 35 Chöre aus der ganzen Welt ihr Können.

Das Programm bietet wirklich für jeden etwas: Nach dem Eröffnungskonzert am Mittwoch wird mit "Sing'n'Drink" ein neues Format vorgestellt, bei dem viele Bars um den Magdeburger Hasselbachplatz ihre Türen öffnen und Chöre erklingen lassen.

Am Donnerstag steht alles im Rahmen der traditionelleren Chormusik mit Vorstellungen im Dom und dem Kloster Unser Lieben Frauen. Am Samstag sind vormittags bei "Hop on, hop off" Kurzprogramme geplant und die "Lange Nacht der Chöre" ist das Highlight am Wochenende.

Abgerundet wird das Programm durch Freundschaftskonzerte von Schulchören, Mitmach-Workshops, einem interaktiven Familienprogramm sowie natürlich dem Internationalen Chorwettbewerb am Sonntag. Und das Beste: Viele dieser Veranstaltungen sind sogar kostenlos!