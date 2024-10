Halloween in Sachsen-Anhalt: Das sind die schaurigsten Events

Monster im Bergwerk, Hexenjagd und Märkte: Mit diesen Events feiert Sachsen-Anhalt Halloween und den Reformationstag!

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird es gruselig! Am heutigen Reformationstag gibt es im Bundesland allerlei Halloween-Angebote für Groß und Klein.

Schacht des Horrors: Ab ins Bergwerk!

Wettelrode - Die Grubenbahn im - Die Grubenbahn im Röhrigschacht Wettelrode wird in 283 Metern Tiefe zur Gruselbahn. Besucher fahren in einem Förderkorb hinab, steigen in die Grubenbahn und werden auf ihrer Fahrt von Geistern bespukt. Zu schlimm wird es aber nicht, denn das Erlebnis ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet! Der Eintritt kostet je nach Alter zwischen 1,50 und 3,50 Euro. Anmeldungen werden telefonisch oder per Mail entgegengenommen.

Nach der Gruselbahn-Fahrt kann der Schacht weiter zu Fuß erkundet werden. © Matthias Bein/dpa

Geister jagen im Gruselschloss

Blankenburg - Das Schloss Blankenburg wird zum Escape-Room! Bei der Geister-Jagd müssen schaurige Gestalten überlebt und eine böse Hexe besiegt werden. Das Event findet stündlich ab 16 Uhr bis 20 Uhr statt. Je nach Alter liegt der Eintritt zwischen 15 und 20 Euro. Eine Anmeldung ist notwendig und telefonisch oder per Online-Formular machbar.

Kürbis-Kirmes

Dessau - In Dessau ist Kirmeszeit! Auf dem Marktplatz gibt es allerlei Fahrgeschäfte. Das Beste daran? Wer am heutigen Donnerstag in Verkleidung kommt, fährt überall zum halben Preis mit! Außerdem gibt es für kostümierte oder geschminkte Gestalten Rabatte bei allen Geschäften. Der Markt öffnet um 14 Uhr.

Wer geschminkt oder kostümiert kommt, fährt überall zum halben Preis mit. (Symbolbild) © jordanrusev/123RF

Hexoween-Markt

Thale - Der Hexoween-Markt im Kurpark feiert am heutigen Donnerstag seine Eröffnungszeremonie und ist dann über das ganze Wochenende geöffnet. Thale lädt kostümierte Gruselwesen ab 12 Uhr zu Markt-Spaß und Bühnenprogramm ein. Ab 18 Uhr legt ein DJ zur Feiertagsparty auf.

Reformationsfest

Wittenberg - Wittenberg erinnert an den eigentlichen Grund, warum der 31. Oktober in Deutschland ein Feiertag ist: Vor 507 Jahren nagelte Martin Luther seine Thesen an die Tür der Schlosskirche in seinem Geburtsort Wittenberg. Damit leitete er eine Reform der Kirche ein, aus welcher der evangelische Glaube hervorging. Entsprechend wird mit Gottesdiensten, Konzerten und Kunst gefeiert. Wer es also weniger schaurig mag, ist in der Lutherstadt gut aufgehoben.

An der Thesentür der Schlosskirche wurde vor über 500 Jahren Geschichte geschrieben. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa