Karneval und Theater zum Mitmachen: Das ist am Samstag in Magdeburg los

Dieser Samstag hat bunt gemischte Events. Ob man sich unterhalten lassen oder selbst etwas Neues lernen möchte: Hier kommt jeder auf seine Kosten!

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Den Karneval feiern, zu Musik schunkeln oder vielleicht etwas Neues lernen? Der Samstag in Magdeburg hat einiges zu bieten!

71. Ottojaner Karneval

AMO Magdeburg - Seit 1954 feiern die Ottojaner den Karneval in der Landeshauptstadt. Unter dem Motto "OTTO - Tausendundeiner lacht" wird dieses Jahr zu einer närrischen Party im orientalischen Stil eingeladen. Dabei wird natürlich getrommelt und es gibt Tanz, Akrobatik sowie Live-Musik. Los geht es um 20.11 Uhr. Der Einlass ist ab 19 Uhr im AMO in der Erich-Weinert-Straße 27. Die Tickets kosten 37 Euro an der Abendkasse.

Märchentheater

Opernhaus - Eine verwöhnte Prinzessin möchte nur den mutigsten Prinzen heiraten - also lässt sie sich von einem vegetarischen Ungeheuer entführen. Alsbald macht sich ein Retter auf den Weg, doch auch der hat ein Geheimnis! "In einem tiefen, dunklen Wald ..." läuft um 10 Uhr zum allerletzten Mal im Opernhaus. Tickets kosten 17 bis 20 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder. Das Stück ist ab sechs Jahren geeignet.

Glücklicherweise hat Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora ein vegetarisches Ungeheuer gefunden, denn sie will ja selbst nicht verspeist werden. © Theater Magdeburg

Familientheaterworkshop

in:takt Laden - Wer selbst mal Theater spielen möchte, kann sich von 10 bis 17 Uhr in einem Workshop ausprobieren. Im in:takt können kleine Besucher ihre Familienmitglieder mitbringen und selbst Bühnen und Figuren basteln. Am Ende werden diese mit Fantasie zum Leben erweckt. Um Anmeldung wird auf Instagram oder per E-Mail gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Strick- und Häkeltreff

Stadtbibliothek Magdeburg - Die Stadtbibliothek im Breiten Weg lädt dazu ein, in der kalten Jahreszeit ein praktisches neues Hobby zu erlernen: Etliche Zeitschriften bieten Muster und Inspiration fürs Stricken und Häkeln. Anfänger und Fortgeschrittene sind zwischen 10.30 und 12.30 Uhr gleichermaßen willkommen, allerdings sollen Interessierte selbst Nadeln und Wolle mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Strick- und Häkeltreff findet immer größeren Zuspruch, so die Stadtbibliothek. © Screenshot: Instagram/stabimag

Swing-Konzert mit mächtiger Stimme

Machwerk im KOMPAKT Medienzentrum - Das Duo "be-swingt" lädt ab 19 Uhr dazu ein, bei Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin mitzuwippen. Zu Gast ist Musical-Sängerin Brigitte Oelke, die aus den deutschsprachigen Produktionen vom Queen-Musical "We Will Rock You" bekannt ist. Dafür wurde sie persönlich von der britischen Kult-Band ausgesucht. Außerdem trat sie 2001 fast beim Eurovision Song Contest an. Tickets kosten 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse.