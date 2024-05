18.05.2024 14:05 Kaum öffentliche Angebote für Public Viewings zur EM 2024 in Sachsen-Anhalt

Wenn am 14. Juni die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland startet, müssen in Sachsen-Anhalt viele Fans nach Angeboten für Public Viewings suchen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am 14. Juni startet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Öffentliche Veranstaltungen mit Public Viewings sind in Sachsen-Anhalt jedoch rar. In Sachsen-Anhalt wird es zur EM 2024 wenig Angebote für Public Viewings geben. © Axel Heimken/dpa Während bei früheren Welt- und Europameisterschaften noch in vielen Städten die Spiele öffentlich gezeigt wurden, müssen sich Fans des runden Leders hierzulande auf private Veranstalter verlassen. Dies ergab eine aktuelle Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "In der Vergangenheit haben sich die vielfältigen Public-Viewing-Angebote durch private Dritte sehr bewährt", teilte die Stadt Halle mit. Gastwirte sollen dabei durch Allgemeinverfügungen unterstützt werden. Magdeburg Crime 33-Jähriger stirbt nach Angriff durch Jugendliche: Richter verzichtet auf Haftbefehl Unter anderem gestatten die Ämter während der Fußball-EM erweiterte Öffnungszeiten für Gaststättenbetreiber und ihre Freiflächen. Angebote von Städten und kommunalen Wohnungsgesellschaften gebe es nur wenige. Zum Beispiel werden in der Rosenarena in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) alle Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. In Weißenfels (Burgenlandkreis) hingegen werden zunächst alle Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gezeigt. Und in Bitterfeld-Wolfen (Anhalt-Bitterfeld) plant die dortige Wohnungsgesellschaft ein großes Public Viewing im Rathausinnenhof. Wer noch näher mit der Fußball-EM in Kontakt kommen möchte, kann nach Leipzig (Sachsen) fahren. Die Stadt ist einer der Austragungsorte und bietet eine Fan-Zone mit Platz für bis zu 15.000 Menschen.

