Konzert, Party, Lachen, Kunst und Lego: Das geht diesen Samstag in Magdeburg

In Magdeburg gibt es an diesem Wochenende wieder einige Veranstaltungen. Hier haben wir für Euch ein paar Ausgeh-Tipps zusammengefasst.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Habt Ihr diesen Samstag noch nichts vor, wollt aber unbedingt mal raus? Hier haben wir für Euch ein paar Tipps, wo es für Spaß, Kultur und Unterhaltung in Magdeburg hingehen kann.

Maite Kelly in der GETEC-Arena

Brückfeld - An diesem Samstag macht Schlagersängerin Maite Kelly Halt in Magdeburg. In der GETEC-Arena präsentiert sie ihre aktuelle Tour "Nur Liebe - Die Happy-Show... geht weiter!". Fans und Musikbegeisterte können Hits wie "Einfach Hello", "Das tut sich doch keiner freiwillig an" und "Warum hast du nicht Nein gesagt" erwarten. Los geht es um 20 Uhr. Tickets sind ab 75 Euro zu haben.

Erlebnis-Nacht im Magdeburger Kunstmuseum

Altstadt - Das Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen feiert in diesem Jahr 50. Jubiläum. Zum Auftakt der Feierlichkeiten gibt es an diesem Samstag die Erlebnis-Nacht. Versprochen wird den Besuchern eine Nacht voller Kunst, Musik, Theater und Kreativität. Zu sehen gibt es Sonderausstellungen, Gesang, beeindruckende Lichtkunst, Schauspiel und vieles mehr. Geöffnet ist an diesem Samstag von 19 bis 1 Uhr. Karten gibt es online im Vorverkauf für 10 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Magdeburg Lacht!

Stadtfeld - Das Oli Kino in der Olvenstedter Straße bringt vier Comedians mit unterschiedlichem Humor auf die regionale Bühne. Erwartet werden jüngere Künstler, die bereits Auftritte im Fernsehen unter anderem bei Nightwash hatten oder aus den sozialen Medien bekannt geworden sind. "Magdeburg Lacht!" findet an diesem Samstag ab 20 Uhr statt. Die Lachmuskeln können dabei in einer kleinen Pause gelockert werden. Tickets gibt es online im Vorverkauf ab 23,69 Euro. An der Abendkasse kostet es 25 Euro.

Venga Venga - Hits der 90er und 2000er

Altstadt - Auch in der Festung Mark steigt an diesem Samstag wieder eine Party. Wer in eine bessere Zeit entschwinden will (zumindest musikalisch), der sollte dort die 90er-2000er-Party besuchen. Ab 21 Uhr legen gleich mehrere DJs auf zwei Floors alles auf, was die legendären Jahrzehnte zu bieten hatten - von Eurodance über Boygroups bis hin zu Oldschool Hip-Hop und Rave! Tickets gibt es im Vorverkauf ab 12,90 Euro.

First Lego League bei der IHK

Altstadt - Die kleinen bunten Klemmbausteine von Lego sind Kult. Mit ihnen kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und allerhand Ideen umsetzen. Für Lego ist man nie zu alt, doch je erwachsener man wird, desto weniger Zeit bleibt einem für das zeitaufwendige Hobby. Wer sich dennoch mal wieder in der Welt der Plastik-Bausteine verlieren möchte, kann dies an diesem Samstag bei der IHK am Alten Markt machen. Dort findet von 10 bis 15 Uhr die "First Lego League 'Submerged'" statt. 15 Schülerteams haben seit Monaten an Lösungen für Herausforderungen in der Tiefsee geforscht. Dort präsentieren sie jetzt ihre Umsetzungen. Der Eintritt ist frei.