Kräftige Stimmen, Lacher, harte Bässe: Diese fünf Magdeburger Events warten am Samstag auf Euch

Diesen Samstag gibt es in Magdeburg wieder einige Events, die besucht werden wollen. Hier sind einige Highlights, wo es hingehen kann.

Von Robert Lilge

Konzert von Magic Gregorian Night

Stadtfeld Ost - Kräftige und klangvolle Stimmen gibt es am Samstag in der Pauluskirche zu sehen und zu hören. Die acht bulgarischen Ausnahmesänger von "Magic Gregorian Night" versetzen ihre Zuschauer in den Kosmos der christlich-mittelalterlichen Liturgiegesänge. Dabei präsentieren sie Lieder aus der Renaissance und des Barock bis hin zu Klassikern der Popmusik. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 35,90 Euro.

"Rave Them Loud!" in der Festung Mark

Altstadt - Wollt Ihr lieber Spaß haben und dabei ordentlich Kalorien verbrennen? Das ist am Samstagabend in der Festung Mark möglich. Dort wird bei "Rave Them Loud!" zum inzwischen vierten Mal zu Technomusik von zwei DJs aus Portugal und den USA traditionell "geravt". Beginn der Veranstaltung ist um 22 Uhr. Wer die nötige Ausdauer hat, kann bis 5 Uhr am nächsten Morgen durchtanzen. Tickets gibt es ab 16,52 Euro.

Tanzen und Kalorien verbrennen: Fans von Technomusik kommen bei "Rave Them Loud!" auf ihre Kosten. (Symbolfoto) © 123RF/seventyfour74

Ausstellung "gefährdet leben" - Das Leben queerer Menschen in der NS-Zeit

Altstadt - Ein etwas ernsteres Thema mit Informationen, die Eindruck hinterlassen, gibt es derzeit im City Carré zu sehen. Bei der Ausstellung "gefährdet leben" geht es um das Leben queerer Menschen in der Zeit von 1933 bis 1945. Anhand von Dokumenten, Grafiken, Fotografien und Zitaten werden diese nachgezeichnet.

Die Ausstellung kann kostenlos von 10 bis 19 Uhr in dem Einkaufszentrum begutachtet werden.

Magdeburg Lacht! - Stand-up Comedy

Stadtfeld - Das OLi Kino in der Olvenstedter Straße bringt vier Comedians mit unterschiedlichem Humor auf die regionale Bühne. Erwartet werden jüngere Künstler, die bereits Auftritte im Fernsehen unter anderem bei Nightwash hatten oder über die sozialen Medien bekannt geworden sind. "Magdeburg Lacht!" findet an diesem Samstag ab 20 Uhr statt. Tickets gibt es online im Vorverkauf ab 23,68 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.

Travestieshow "Täuschungsmanöver"

Altstadt - Großartige Unterhaltung gepaart mit prachtvollen Kostümen und internationalen Künstlern verspricht die Travestieshow "Täuschungsmanöver" im Theater der Grünen Zitadelle. Dabei sollen Akrobatik, Comedy sowie außergewöhnliche Choreografien nicht zu kurz kommen. Die Macher bieten in vielfältigen Facetten die Kunst der perfekten Verwandlung. Bei der mehr als 20 Jahren durch Europa ziehenden Veranstaltung soll es sich diesmal um die teuerste Produktion ihrer Geschichte handeln. Start der Show ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 37,90 Euro.