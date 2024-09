27.09.2024 17:51 Kulturnacht in der Magdeburger City: Diese Highlights warten auf Euch!

Am morgigen Samstag findet die 11. Kulturnacht in der Magdeburger Innenstadt statt und bietet Kultur an 35 Orten in der City.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am morgigen Samstag ist es wieder so weit! Die 11. Kulturnacht in der Magdeburger Innenstadt steht an und hat dieses Jahr nicht nur spannende Veranstaltungen, sondern auch interessante Orte im Gepäck. Bei der 11. Kulturnacht finden am gesamten Breiten Weg Musik- und Tanzveranstaltungen statt. (Symbolbild) © 123rf/seenad Unter dem Motto "Kultur ist, wenn man's trotzdem macht" gibt es auch in diesem Jahr wieder viele spannende Events in der Innenstadt - und alle rund um den Breiten Weg. Vor und in insgesamt 35 Gebäuden auf der Kulturmeile sind neben zahlreichen Konzerten auch wieder Lesungen, Poetry-Slams, Tanz- und Chorvorführungen, Vorlesungen, Führungen, Ausstellungen und sogar eine Zaubershow geplant. Das Besondere: Ab der Haltestelle "Alter Markt" fährt eine historische Straßenbahn, in der eine Lesung zum Thema "FCM-Fußballsaison 73/74" stattfindet. Die 11. Kulturnacht wird um 18 Uhr auf dem Rathausplatz eröffnet. Bis Mitternacht bieten die Spiel- und Veranstaltungsorte dann viel Sehenswertes. Und das Beste: Alle Events finden mehrmals statt, sodass man auf nichts verzichten muss! Das genaue Programm findet Ihr hier. Der Eintritt kostet für Vollzahler 15 Euro und erlaubt Eintritt zu allen teilnehmenden Veranstaltungen. Im vergangenen Jahr besuchten über 3500 Menschen die Kulturnacht.

