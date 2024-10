Kunst und Kultur: Das hat Magdeburg am Sonntag zu bieten

Magdeburg - Am heutigen Sonntag lockt Magdeburg mit interessanten Kulturveranstaltungen für Groß und Klein! Hier sind drei TAG24-Tipps, um das Wochenende kreativ ausklingen zu lassen.

Magdeburg-Stadtfeld - Stadtfeld wird dieses Wochenende zum vierten Mal zu einer Kunstlandschaft! Familien werden eingeladen, auf über 1000 Quadratmetern Verkaufs- und Ausstellungsfläche der KunstKurve zu staunen und zu shoppen. Außerdem gibt es an mehreren Orten allerlei Kulturprogramm - und zwar kostenfrei.

Gruson-Gewächshäuser - Im Farnhaus der Gruson-Gewächshäuser erkundet um 11 Uhr die Magdeburger Lyrikerin Helga Schettge mit ihren Texten das volle Spektrum des Lebens: von Freud bis Leid. Der Wanzlebener Musiker Georg Merbt hat mehrere ihrer Gedichte vertont und trägt diese in der grünen Oase vor. Der Eintritt kostet sechs Euro. Karten können telefonisch reserviert werden.

Was es auch sein mag, was am heutigen Sonntag für Unterhaltung sorgen darf: TAG24 wünscht einen entspannten Sonntag und ein schönes Restwochenende!