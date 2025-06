"Magdeburg lebt": Viel Programm auf dem Stadtfest am Pfingstwochenende

Magdeburg - Vom 6. bis 9. Juni bringt das Magdeburger Stadtfest ordentlich Lärm und Leben in die Ottostadt.

Am Ort des Attentats im Dezember soll mit dem Stadtfest ein Zeichen des Weiterlebens von den Magdeburgern gesetzt werden. (Archivbild) © Lena Schubert/TAG24

Unter dem Motto "Magdeburg lebt!" geht es am heutigen Freitag ab 14 Uhr am Alten Markt los.

Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Schausteller, Fahrgeschäfte und Biergärten laden zum Stöbern und Verweilen ein. Auch für die kleinen Magdeburger gibt es viel Programm.

Um 21 Uhr ist der Bieranstich - natürlich mit echtem Magdeburger Gerstensaft aus dem Sudenburger Brauhaus. Danach sind alle Bürger eingeladen, Schlaginstrumente herauszuholen und Lebenszeichen von sich zu geben.

"Nach dem schrecklichen Attentat am 20. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt soll einerseits der Opfer gedacht werden und gleichzeitig ein Signal für das Weiterleben gegeben werden", heißt es vom Veranstalter Elbecon Event & Concert.

Dafür muss nicht zwangsweise ein Instrument mitgebracht werden - man kann auch in die Hände klatschen oder auf Töpfen trommeln.

"Wir wollen damit vielstimmig und laut den Herzschlag Magdeburgs ertönen lassen und an der Stelle des Attentats ein Lebenszeichen aussenden" so Florian Seidel, Mitorganisator des Stadtfestes. Seidel arbeitete zudem ein neues Sicherheitskonzept für die Veranstaltung aus.

Auf der Hauptbühne am Alten Markt spielen über das Pfingstwochenende hochkarätige Acts wie ATEMLOS, Stürmer-Deluxe, The Beefes, OLI P. ("Flugzeuge im Bauch") und Stephen Dürr ("Unter uns", "In aller Freundschaft").