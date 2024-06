Fête de la musique: Konzerte auf 21 Bühnen in Magdeburg

Magdeburg - Das größte nicht-kommerzielle Musikfest macht Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt am morgigen Freitag zu einem begehbaren Großkonzert. Seit 2003 findet die Fête de la musique mit ihrem Ursprung im Frankreich der 80er-Jahre auch in Magdeburg statt.

Knapp 70 Bands und Einzelkünstler werden auf 21 Bühnen spielen - und zwar kostenfrei für Besucher! © Fête de la musique Magdeburg

Knapp 70 Bands, Ensembles und Einzelkünstler sorgen dieses Jahr für Stimmung!

Mit 21 in der Stadt verteilten Bühnen lädt das Fest pünktlich zur Sommersonnenwende zum Lauschen von Klängen aller Stilrichtungen ein.

Da es ursprünglich ein Straßenmusik-Fest war, sind musikalisch Begabte dazu eingeladen, in einigen Spielstätten - oder an beliebigen Ecken in der Öffentlichkeit - selbst zu musizieren.

Die Fête de la musique beginnt inoffiziell schon um 10 Uhr früh im Ruins Pub Loch Salbke am Salbker See. Um 16 Uhr wird sie dann feierlich auf der Sparkassen-Bühne der Leiterstraße in der Innenstadt eröffnet.

Gefeiert wird dann an einigen Orten bis in die frühen Morgenstunden des Samstags. Der Eintritt ist bei allen Konzerten frei.