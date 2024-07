Mittelalter, Boule oder Bühnenführung? Das bietet Magdeburg am Wochenende

Magdeburg - Das Wochenende ist da und bringt endlich sommerliches Wetter zurück in die Landeshauptstadt! Magdeburg bietet diesen Samstag und Sonntag eine bunt gemischte Auswahl für Leute jeglicher Couleur. Das sind die fünf TAG24-Tipps für Dein Wochenende.

Domplatz - Für das Spektakel Domplatz-OpenAir sind die Tickets jedes Mal sehr schnell ausverkauft. Beim diesjährigen Sommermusical "Love Never Dies" war das nicht anders.

Doch was steckt hinter den Kulissen von Magdeburgs größter Theaterproduktion? Am Samstag wird das Veranstaltungsgelände von 17 bis 19 Uhr für Schaulustige zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet.

Karten für eine Bühnenführung mit Getränk kosten 12 Euro, ansonsten ist der Eintritt frei.