Musik, Markt und Zumba-Fitness! Tipps für Deinen Samstag in Magdeburg

Der Samstag in Magdeburg hat einiges zu bieten. Es wird sportlich, musikalisch und kulturell. Ein bisschen Shopping darf natürlich auch nicht fehlen!

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Diesen Samstag ist in Magdeburg wieder einiges los. Ob Tanzparty, Musical oder Shopping: Langweilig wird es mit diesen TAG24-Veranstaltungstipps garantiert nicht!

Zumba-Party

Sporthalle der Schule "Am Elbdamm" - Zu lateinamerikanischen Beats tanzen und dabei so richtig fit werden? Funktioniert wunderbar - und zwar mit Zumba. Bei einer über zweistündigen Dance-Party wird in der Gruppe zu einfachen, aber schweißtreibenden Choreografien getanzt, welche die Trainerinnen auf der Bühne vormachen. Der Einlass ist ab 10.45 Uhr, getanzt wird zwischen 11 und 13.15 Uhr. Danach gibt es einen Ausklang mit Snacks. Karten kosten 18 Euro an der Tageskasse.

"Zumba" ist ein weltweit beliebtes Fitness-Programm, in dem diverse Tanzstile mit einem Workout kombiniert werden. (Symbolbild) © thoermer/123RF

Musicalpremiere: "Anything Goes"

Opernhaus - "Anything Goes - Alles ist möglich": Das ist das Motto an Bord des Ozeandampfers "S. S. America", der in der heutigen Premierennacht über die Bühne des Opernhauses schippert. In der Musicalkomödie von Cole Porter treffen Charaktere aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit Witz und energetischen Tanzszenen wird die US-amerikanische High Society der 1930er Jahre aufs Korn genommen. Das Musical hat eine Altersfreigabe ab acht Jahren. Los geht es um 19.30 Uhr, Ticketpreise starten ab 34 Euro für Erwachsene und können online erworben werden.

Auf der Bühne begegnen sich Nachtclubsängerin und Aristokrat, verschuldete Witwe und Börsenmakler, ein als Pfarrer getarnter Gauner und FBI-Agent. © Theater Magdeburg

Bücher-Shoppen für einen guten Zweck

Allee-Center - Einmal im Jahr veranstaltet der Lions Club Magdeburg einen sozialen Bücherflohmarkt. Zwischen 10 und 20 Uhr können im ersten Obergeschoss des Allee-Centers gespendete Bücher und CDs gekauft werden. De Erlöse gehen dann an das Netzwerk freie Kultur und die Freiwilligenagentur.

Gospelchor verbreitet Liebe

Wallonerkirche - Der Verein Gospel Connection Magdeburg veranstaltet von 16 bis 17 Uhr ein Konzert passend zum Jahresmotto der evangelischen Kirche: "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe". Neben typischen Gospel-Songs werden auch Lieder wie "All You Need Is Love" und "Can't Help Falling in Love" aufgeführt. Der 2003 gegründete Chor besteht dabei aus Menschen allerlei Glaubensrichtungen und Berufen. Der Eintritt ist frei, es wird allerdings um Spenden gebeten.

Tage der jungen Musik

Gesellschaftshaus Magdeburg - Bei der vierten Runde von "MultiPhonics" spielen Nachwuchsensembles aus der Region sowie auch Preisträgerensembles aus "Jugend musiziert 2024". Heute um 17 Uhr findet das Jahreskonzert der Komponistenklasse Sachsen-Anhalt im Gartensaal des Gesellschaftshauses Magdeburg statt. Exklusiv für dieses Konzert ist der Eintritt frei.