Noch keinen Plan für Euren Samstag? Das hat Magdeburg zu bieten

Magdeburg - In Magdeburg finden am Samstag wieder kunterbunte Veranstaltungen statt. Von Papageien bis Führungen ist wieder alles dabei. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Zoo Magdeburg - Am Samstag wird im Zoo Magdeburg der Welttag der Papageien gefeiert. Große und kleine Besucher können hier von 10 bis 16 Uhr alles über die bunten Vögel erfahren. Infostände sowie Rätsel-, Mal- und Bastelstände versprechen einen Tag voller Spaß und Wissen.

Grunson-Gewächshäuser - Unter der Führung eines Mitarbeiters können Botanik-Fans am Samstag von 15 bis 16.30 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern zahlreiche exotische Pflanzenarten und Tiere kennenlernen. Besucher erfahren hier auch mehr über die Entstehung der beeindruckenden Pflanzenhäuser.

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag wird es in der Stadtbibliothek wieder knifflig. Für die ganze Familie werden von 10 bis 13 Uhr zahlreiche Spiele angeboten. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder Escape-Spiel – hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei.

Der Eintritt ist frei!