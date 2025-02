Ob Single oder nicht: Diese Events versüßen Deinen Valentinstag in Magdeburg

Magdeburg - Ob Single, vergeben, ganz außerhalb oder dazwischen - Magdeburg bietet am heutigen Valentinstag bunte Veranstaltungen für jeden!

Feuerwache Magdeburg - Bei dem "Fest der universellen Liebe" ist jeder dazu eingeladen, von 17 bis 2 Uhr den Valentinstag neu zu denken. Dabei gibt es Vorträge, Spiele und Informationen zu allen Facetten der Liebe. Neben einer Kunstausstellung wird auch Handgemachtes verkauft. Bei einem Poetry-Slam können Mutige eigene Texte auf der Bühne vortragen. Währenddessen spielen Live-DJs. Für den Eintritt wird eine Spende von 5 Euro empfohlen. Ein Großteil der Einnahmen geht an Wasserprojekte im Globalen Süden.

Schauspielhaus Magdeburg - Ein romantisches Fünf-Gänge-Menü für zwei bei Live-Musik wird im Theatercafé-Restaurant im Magdeburger Schauspielhaus serviert. Von 17.30 bis 23.30 Uhr gibt es ein Begrüßungsgetränk, eine rote Rose und natürlich Kerzenambiente. Das Essen kann auf Wunsch auch vegetarisch oder vegan zubereitet werden. Die Tickets kosten 79 Euro pro Person und können unter Tel. 03916624477 oder per E-Mail reserviert werden.

Zoo Magdeburg - Der Zoo lädt zu einem einzigartigen Candle-Light-Dinner für zwei ab 18 Uhr in der AFRICAMBO Lodge ein. Die Gäste erwartet "ein besonderes kulinarisches Büfett". Für insgesamt 149 Euro bekommt das Paar den Eintritt, eine Zootour, das Valentinsbüfett, eine Flasche Wasser und eine Flasche Wein. Tickets gibt es auf der Website des Zoos Magdeburg.

Viehbörse - Single an Valentinstag? Kein Problem! Bei "ValenTinder" können Singles im Alter von 25 bis 45 Jahren neue Freunde kennenlernen oder vielleicht sogar die große Liebe finden. Von 19 bis 22 Uhr gibt es Kennlernspiele, ein leckeres Candle-Light-Dinner und ein Begrüßungsgetränk. Ab 22 Uhr ist dann Open Bar. Die Tickets kosten 55 Euro pro Person oder 85 Euro für zwei Personen, wenn man einen männlichen Single-Kumpel mitbringt. Um Anmeldung per E-Mail oder über die Website wird gebeten.

Buttergasse - Wer Lust hat, am Valentinstag zu Charts, 80er-, 90er- und 2000er-Hits abzuzappeln, ist in der Buttergasse gut aufgehoben. Ab 23 Uhr geht die Single-Party los, zu der natürlich auch der Partner und Freunde mitgebracht werden können. Einlass ist ab 18 Jahren. Tickets kosten im Vorverkauf 7 Euro und 10 Euro an der Abendkasse.

Factory Magdeburg - Die Factory hat sich mit dem CSD Magdeburg zusammengetan und eine große LGBTQ-Valentinsparty auf die Beine gestellt! Von 22 bis 4 Uhr sind alle eingeladen, bei bunt gemischter Musik zu tanzen. Dazu gibt es einen Welcome-Shot und zwei Drag-Performances. Der Eintritt ist mit Muttizettel ab 16 Jahren möglich. Für alle, die es etwas wilder mögen, gibt es einen XXL-Darkroom - natürlich nur ab 18. Tickets gibt es online für 9,50 Euro.

Boys'n'Beats - In Magdeburgs einzigem queerem Club wird heute natürlich auch die Liebe gefeiert. Von 23 bis 4 Uhr wird getanzt und geflirtet. Für alle, die vor Mitternacht hereinkommen, gibt es einen kostenlosen "Heiße Liebe Cocktail". Der Einlass ist mit Muttizettel ab 17 Jahren möglich.