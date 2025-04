Ostersonntag in Magdeburg: Das könnt Ihr alles erleben

Magdeburg - An diesem festlichen Ostersonntag bietet Magdeburg viele bunte Events für die ganze Familie.

Viehbörse - Wer mit einem gut gefüllten Magen in den Ostersonntag starten möchte, ist in der Viehbörse gut aufgehoben: Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es dort allerlei Leckereien und Wildspezialitäten, frisch zubereitet aus regionalen Zutaten. Kleine Besucher können währenddessen Ostereier bemalen. Kinder bis zwölf Jahre zahlen 25 Euro. Für Erwachsene sind es 49,50 Euro, Buffet und alkoholfreie Getränke sind inklusive. Tickets können per E-Mail und telefonisch angefragt werden.