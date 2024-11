"Planet B" am Theater Magdeburg: Big Brother zum Ende der Welt

Magdeburg - Das Theater Magdeburg feierte am Samstagabend Premiere des neuen Schauspiels "Planet B". TAG24 war am Eröffnungsabend vor Ort.

Genau das ist der Inhalt dieses futuristischen Schauspiels: Eine Alien-Zivilisation will per Reality-Show entscheiden, wer das nächste große Artensterben überlebt.

Schonmal darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn man vom Aussterben bedrohte Tierarten wie bei Big Brother in einen Raum pfercht, bis nur noch einer übrig ist? Nein? Das Theater Magdeburg hat mit "Planet B" trotzdem Antworten.

Iris Albrecht als Krokodil ist schroff, versaut-witzig und irgendwie trotzdem charmant, Marie-Joelle Blazejewski als Panda und Oktay Önder als Huhn dürfen ihre Kunst in der Wut und Verzweiflung dieser Figuren zeigen.

Das Stück kreiert eine komische Situation, über die es eigentlich nichts zu lachen gibt: Das Artensterben, ausgelöst vom Menschen. © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

Chapeau auch an Rainer Frank - einen Mensch als so offensichtlich menschlich zu spielen, ohne zu sehr in die Übertreibung zu gehen, ist keineswegs leicht.

Ganz in Big-Brother-Manier wird mit einer Live-Kamera gearbeitet, um auch im Hinterzimmer und nachts Gespräche zwischen den "Kandidaten" aufzunehmen. Denn wie beim echten Reality-TV gibt es intime Gespräche, Intrigen, Allianzen und Verrat - und, verständlicherweise, sind irgendwie alle gegen Boris.

Fazit: "Planet B" ist ein Stück, was jedem gefallen dürfte. Punkt. Es hat eine spannende, zügige und vor allem urkomische Handlung; die Moral der Geschicht' wird trotzdem sehr gut deutlich, ohne belehrend zu wirken. Die Figuren sind von einem Spitzen-Ensemble toll geschauspielert und bleiben nachträglich in Erinnerung. Die Komödie spielt mit einer traurigen Wahrheit und erlaubt dem Zuschauer, über sich selbst und die gesamte Menschheit gehörig zu lachen. "Planet B" wird überraschend zu einem Spielzeit-Highlight, das sich hoffentlich bester Beliebtheit und vieler verkaufter Karten erfreuen darf.

Weitere Vorstellungen findet Ihr auf dem Spielplan des Theaters.