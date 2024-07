Public Viewing, Picknick und Kerzenschein-Konzerte: Das geht am Sonntag in Magdeburg!

Herrenkrug - An diesem Sonntag findet in Sachsen-Anhalt die landesweite Initiative "Gartenträume" statt. Die schönsten Parks des Landes laden deshalb zum Picknick auf die Wiesen ein. Auch der Elbauenpark im Stadtteil Herrenkrug macht mit.

Altstadt - So schnell kann es gehen. Gefühlt ist die Fußball-Europameisterschaft erst so richtig angelaufen, ist sie auch schon wieder vorbei. Im Finale an diesem Sonntag stehen Deutschland-Bezwinger Spanien und England.

Altstadt - Noch einmal gibt es an diesem Sonntag zwei ganz besondere Konzerte in der Festung Mark. Im Schein Tausender Kerzen präsentiert das Elaia Streichquartett diesmal die bekanntesten Hits von Queen und ABBA.

Das internationale Ensemble besteht aus professionellen Musikern, die eine Leidenschaft vereint: ihre Liebe für Kammermusik.

Von 18 Uhr bis 20 Uhr: ABBA Tribut

ABBA gilt als eine der erfolgreichsten Bands, die nach ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest eine rasante Karriere hingelegt haben. Bis heute sind eine Vielzahl ihrer Lieder im Radio und auf Partys zu hören und gelten als unsterblich. Zu hören gibt es unter anderem Dancing Queen, Waterloo und Mamma Mia.

Einlass ist um 17.30 Uhr. Tickets gibt es ab 32 Euro.

Von 20.30 Uhr bis 22 Uhr: Best of Queen

Unvergessen sind auch die Rock-Hymnen der britischen Band "Queen". Gäste können sich auf Hits wie "We Will Rock You", "We Are the Champions" und auch "Bohemian Rhapsody" freuen.

Einlass ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 30 Euro.