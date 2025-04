Pure Osterstimmung: Das ist am Samstag in Magdeburg los

Magdeburg - Am Samstag gibt es viele Events in Magdeburg , die vor allem mit Ostern, Frühling und funkelndem Licht zu tun haben. Das sind die fünf TAG24-Tipps für Deinen Samstag.

Magdeburg - Im ganzen Magdeburger Stadtgebiet gibt es Unterhaltungsprogramm und Osterfeuer. Die Orte und Veranstaltungen haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.

Elbauenpark - Der Cottbuser Lichtkünstler Jörn Hanitzsch verzaubert den Elbauenpark von 18 bis 22 Uhr mit seinen Lichtskulpturen. Besucher erwartet Kunst in leuchtenden Farben, Wow-Effekte und sanfte Musik. Tickets gibt es im Vorverkauf zwischen 8 und 13 Euro oder an der Abendkasse. Kinder bis sechs Jahre kommen kostenfrei mit.

Festung Mark - In dem alten Festungsgemäuer spielen Samstagnacht die größten Klassiker und Tanzhits mit garantiertem Nostalgie-Effekt. Auch Musikwünsche werden angenommen. Der Einlass ist um 21 Uhr und ein Ticket kostet 10 Euro an der Abendkasse. Gleichzeitig kann man sich die Hände am Osterfeuer im Festungshof wärmen.