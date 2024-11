Samstag noch nichts vor? Bei diesen Events könnt Ihr in Magdeburg was erleben

In Magdeburg finden an diesem Samstag wieder einige Events statt. Hier sind einige Tipps, wo es für Euch hingehen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das ungemütliche Herbstwetter macht an diesem Samstag eine kleine Pause. Für alle in und um Magdeburg ist das der perfekte Zeitpunkt, einige Events in der Stadt zu besuchen. Wir haben ein paar Tipps für Euch.

Messe "Winterträume"

Herrenkrug - Fans der kalten Jahreszeit und der Weihnachtssaison kommen an diesem Wochenende bei der Messe "Winterträume" auf ihre Kosten. Bis zum Sonntag können in den Messehallen in Herrenkrug dekorative Trends sowie wärmende Mode bewundert und kulinarische Köstlichkeiten probiert werden. Über 130 regionale und nationale Aussteller haben ihre Produkte mitgebracht. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt es online ab 8 Euro.

Winterliche Dekorationen und weihnachtliche Naschereien können auf der Messe "Winterträume" gekauft werden. (Archivbild) © Gartentraeume B.V.

Dieter "Maschine" Birr in der Johanniskirche

Altstadt - Der Puhdys-Frontmann Dieter Birr (80) ist nicht nur für seine Songs, sondern auch für seinen Spitznamen "Maschine" bekannt. Nach der Auflösung der Band tourt der Sänger durch ganz Deutschland und macht an diesem Samstag mit dem Programm "Maschine intim - Lieder für Generationen" in der Johanniskirche halt. Zusammen mit Uwe Hassbecker (63) von der Band "Silly" spielen sie nicht nur die Songs ihrer jahrzehntelangen Karriere, sondern auch generationsübergreifende Hits mit Kultstatus. Los geht es um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab 48,45 Uhr.

Puhdys-Sänger Dieter "Maschine" Birr (80) tritt an diesem Samstag in der Johanniskirche auf. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Backkurs mit Sauerteig

Werder - Der Duft frisch gebackener Brote in einer Bäckerei ist für viele Menschen unwiderstehlich. Warum nicht einmal selbst backen und genießen? Auch in der Familie oder bei Freunden hinterlässt man mit seinen Backkünsten Eindruck. Für alle Hobby-Brotsomeliers bietet die Brasserie "Le Frog" im Rotehornpark an diesem Samstag einen Brotbackkurs mit Sauerteig an. Hierbei soll alles um den Sauerteig beigebracht werden. Vom Kneten über das Backen bis zum gemeinsamen Verköstigen. Gebacken wird zwischen 9 und 15 Uhr. Für den Kurs wird eine Gebühr von 159 Euro fällig. Interessierte können sich per E-Mail melden oder sich für spätere Termine einen Platz sichern.

In der Brasserie "Le Frog" wird am Samstag gemeinschaftlich Brot gebacken. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

CD- und Plattenbörse

Neue Neustadt - Schallplatten erleben seit einiger Zeit ein Comeback. Im vergangenen Jahr wurden sogar mehr Vinylplatten als CDs verkauft. Dabei ist es in Zeiten von digitalen Musikdiensten wie Spotify oder Apple Music ziemlich schwierig, den einen Titel auf dem Markt zu finden. Für alle Sammler und Musikliebhaber gibt es von 11 bis 17 Uhr in der Scheune des Kulturzentrum Moritzhof die "Plattenbörse für alle". Der Eintritt kostet 3 Euro.

CD- und Schallplattenliebhaber können im Kulturzentrum Moritzhof neue und alte Titel für ihre Sammlung finden. (Symbolbild) © Laura Ludwig/dpa

Indian Cultural Festival

Altstadt - Ein Abend und eine Nacht ganz im Zeichen Indiens findet in der Festung Mark statt. Zu sehen und zu hören gibt es beim "Indian Cultural Festival" Bollywood-Tanzshows, eine Fashion Show, ein Feuerwerk, Musik vom DJ und selbstverständlich indische Spezialitäten. Das Fest selbst geht von 18 bis 22 Uhr. Ab 22 bis 4 Uhr findet eine Aftershow-Party statt. Tickets gibt es ab 8 Euro.

Besucher des Indian Cultural Festivals können sich auf ein Feuerwerk freuen. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa