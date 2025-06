"The Addams Family" in Magdeburg: So schön wird das Domplatz-Open-Air

"Bist du ein Addams?" heißt es diesen Sommer in Magdeburg. Das Domplatz-Open-Air "The Addams Family" feierte am Freitagabend Premiere.

Von Lena Schubert

Magdeburg - "Bist du ein Addams?" lautet diesen Sommer die Frage in Magdeburg. Das diesjährige Domplatz-Open-Air "The Addams Family" feierte am Freitagabend Premiere - doch was kann das Musical?

In Magdeburg feierte das Musical "The Addams Family" Premiere. © Theater Magdeburg/Andreas Lander Vor der romantischen Kulisse des schönen Magdeburger Doms heißt es in diesem Jahr "Tauch hinab ins Dunkel" und rein in die schaurig-groteske Welt der Addams Family. Die inzwischen erwachsene Wednesday Addams hat ein Geheimnis: Sie ist mit dem herrlich gewöhnlichen Lucas Beineke verlobt. Sie erzählt nur ihrem Vater Gomez davon, der prompt im Zwiespalt steht. Als die Beinekes und die Addams' bei einem gemeinsamen Dinner aufeinandertreffen und alles schiefläuft, hängt nicht nur eine Beziehung in der Schwebe. Magdeburg Baustellen Nach Abriss der Ringbrücke: Dann starten die Arbeiten der Behelfsbrücke Inszeniert wird das diesjährige Sommerspektakel von Felix Seiler, der schon 2023 mit "Catch me if you can" das Magdeburger Publikum begeisterte. Zwar ist diese Version der Addams Family romantischer und sanfter als das Original, doch Seiler beweist trotzdem sein Händchen für das Makabre.

Komplett ausverkauftes Domplatz-Musical von "Catch me if you can"-Regisseur inszeniert

Die inzwischen 18-jährige Wednesday Addams (l., gespielt von Sandra Leitner) hat ein großes Geheimnis ... © Theater Magdeburg/Andreas Lander Hinzu kommt eine fabelhafte Bühne von Darko Petrovic, facettenreiche Kostüme von Linda Schnabel und eine originelle Choreografie von Danny Costello und schon wird ein Schuh draus - oder eher eine krabbelnde Hand. Das großartige Schauspielensemble tut den Rest. Enrico De Pieri und Bettina Mönch als Gomez und Morticia Addams sind so charmant, so sexy, so schmierig und gleichzeitig so urkomisch, dass sich das Publikum jedes Mal nach ihnen sehnt, wenn sie gerade nicht auf der Bühne sind. Sandra Leitner zeigt ihr absolut herausragendes Gesangstalent und spielt die erwachsene Wednesday düster, rotzig und wahnsinnig kraftvoll. Magdeburg Wetter Bis zu 35 Grad! Sommer-Wochenende in Sachsen-Anhalt Überraschungs-Highlights des Abends sind zudem Veronika Hörmann als Alice Beinecke und Mathias Schlung als Onkel Fester, die beide nur jeweils ein Solo brauchen, um die Zuschauer aus ihren Sitzen aufspringen zu lassen.

... sie ist heimlich mit dem gewöhnlichen Lucas Beineke (gespielt von Lukas Witzel) verlobt. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

"The Addams Family" überzeugt auf ganzer Linie!