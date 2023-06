"Catch me if you can" am Theater Magdeburg: Das kann das Domplatz-OpenAir

Am Freitagabend feierte das diesjährige Domplatz OpenAir "Catch me if you can" Premiere in Magdeburg. TAG24 stellte das Musical auf den Prüfstand.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Freitagabend feierte das diesjährige Domplatz-OpenAir "Catch me if you can" Premiere in Magdeburg. TAG24 stellte das Musical auf den Prüfstand - ist es einen Besuch wert?

"Catch me if you can" erzählt die rasante Verfolgungsjagd zwischen Frank Abagnale Jr. (gespielt von Philipp Büttner, l.) und Carl Hanratty (gespielt von David Arnsperger, r.). © Theater Magdeburg/Andreas Lander Zum Inhalt: Adaptiert von dem 2002-Film von Steven Spielberg (76) mit Leonardo DiCaprio (49) und Tom Hanks (66), "Catch me if you can" erzählt die Geschichte des Trick- und Scheckbetrügers Frank Abagnale Jr., der sich unter anderem als Arzt, Secret Service Agent und Pilot ausgab und dabei Millionen von Dollar veruntreute. Auf seinen Fersen: Der FBI-Agent Carl Hanratty, der ihm um die ganze Welt folgt, um endlich die Handschellen klicken lassen zu können. Doch mitten in der rasanten Verfolgungsjagd passiert Frank etwas, womit er nicht hätte rechnen können. Der Gauner verliebt sich in die hübsche und liebenswerte Krankenschwester Brenda Strong, die ihn schließlich dazu bringt, sich bessern zu wollen. Magdeburg Kultur Sommerfeste, Flohmarkt, Abendveranstaltungen: Das könnt Ihr am Samstag in Magdeburg erleben! Kann Frank den Klauen des FBI entkommen? Finden er und Brenda ihr Happy End? Oder kann Hanratty den Ganoven einfangen?

Die kunterbunten Kulissen und Kostüme versetzen das Publikum in die Welt der 60er- und 70er-Jahre. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Theater Magdeburg inszeniert den Spielberg-Film-Hit "Catch me if you can" als Musical

Neben dem Katz-und-Maus-Spiel wird auch eine wunderschöne Liebesgeschichte erzählt... © Theater Magdeburg/Andreas Lander Die restlos ausverkaufte Premiere beginnt mit einem Paukenschlag sondergleichen und signalisiert dem Publikum: "Aufgepasst, jetzt bekommt Ihr ordentlich was zusehen!". Die Spannung, Magie, Begeisterung und Verwunderung des Publikums lässt dann auch die gesamte Spieldauer von etwa zweieinhalb Stunden nicht nach. Die Liebe zum Detail und die begeisternden Musicalnummern reißen selbst den größten Theatermuffel mit. Regisseur Felix Seiler, der zuvor am Sydney Opera House und am Royal Opera House Covent Garden in London gearbeitet hat, inszeniert den Musical-Kracher mit ganz viel Herz und ganz viel Farbe. Mühen und Kosten wurden bei der Inszenierung definitiv nicht gescheut: Insgesamt 350 wunderschöne und detailgetreue Kostüme wurden geschneidert, die Bühne vor dem Magdeburger Dom gleicht einem großen Spielbrett, und Lichteffekte, Pyrotechnik und sogar Wasserfontänen bringen das Publikum zum Staunen. In Zusammenarbeit mit der Ballett-Compagnie und der Magdeburgischen Philharmonie stellt Seiler eine funkelnde Show auf die Beine, die zu recht nach jedem Song Szenenapplaus kassiert. Magdeburg Kultur Entscheidung ist gefallen: Kunststiftung vergibt 39 Förderungen und Stipendien "Live und ganz in Farbe", wie auch der Titel eines der Songs, flimmern die Sänger und Tänzer über die Bühne und versprühen dabei eine unglaubliche Spielfreude. Das Ensemble ist in absoluter Höchstform und zeigt soviel Power wie noch nie.

Das Katz-und-Maus-Spiel im Domplatz-OpenAir: Ist "Catch me if you can" einen Besuch wert?