Von Queer-Party über Musikparade bis zu Comedy: Das ist am Samstag in Magdeburg los

Buttergasse - Wenn Techno und House so gar nichts für Dich ist, wie wäre es dann hiermit: DJ funXbeat legt in der Buttergasse ab 23 Uhr die größten Schlager- und Party-Hits auf! Tickets gibt es im Vorverkauf für 7 Euro, Studenten zahlen nur 5 Euro.

Festung Mark - Bei der zweiten Ausgabe von "Rave Them Loud!" geht es in der Festung Mark richtig zur Sache: Ab 22 Uhr heizen zwei Berliner und zwei Magdeburger DJs mit lautem Techno ein. Tickets gibt es ab 15 Euro im Vorverkauf.

Schauspielhaus - Seit 2017 findet alle Jahre wieder die "Legit Love"-Party im Kasino des Schauspielhauses statt - laut Veranstalter "die heißeste Queer-Party in der Stadt". Drei DJs spielen House-Musik, dazu gibt es Überraschungen und Drag-Aufführungen. Um 23 Uhr geht es los. Karten gibt es für 5 Euro nur an der Abendkasse.

Kabarett "... nach Hengstmanns" - In ihrem "Satirischen Jahresrückblick" werden die Hengstmanns von 19.30 bis 21.30 Uhr die Ereignisse des vergangenen Jahres kopfschüttelnd Revue passieren lassen. Restkarten sind aktuell nur noch an der Abendkasse verfügbar.

Kabarett "Magdeburger Zwickmühle" - In ihrem politisch-satirischen Programm "An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" fragen sich Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz ab 20 Uhr, was Mut heutzutage ist. Dem aspekt Magazin zufolge verbinden sie "Lachen und Nachdenklichkeit" auf eine Weise, "die man angesichts der nicht enden wollenden Krisenszenarien in praktisch allen Lebensbereichen gar nicht mehr erwartet". Tickets gibt es ab 32,90 Euro.

Theater in der Grünen Zitadelle - Von 20 bis 22.30 Uhr widmet sich Annette Kruhl in ihrem Programm "Männer, die auf Handys starren" den Folgen des Handywahns im Dating-Leben. Tickets gibt es ab 30,30 Euro.