Waldbaden, Santiano und Nashörner: Der bunte Samstag in Magdeburg!

Magdeburg - Dieses Wochenende bietet Magdeburg eine bunte Auswahl an Veranstaltungen. Ob Natur, Kreativität oder Zeit für sich selbst: Der Samstag hat für jeden etwas parat.

GETEC Arena Magdeburg - Die bekannte deutsche Band Santiano bringt einen Hauch von Meeresluft in die Landeshauptstadt. Seit über zehn Jahren landet die Gruppe aus Schleswig-Holstein mit ihrem Seemann-Rock immer mal wieder in den Charts. Die Ticketpreise, um die preisgekrönte Band um 20 Uhr zu sehen, starten bei 49,50 Euro.

Kulturzentrum Moritzhof - Lust, diesen Samstag Kreativtechniken aus verschiedenen Teilen der Welt zu entdecken? Im Moritzhof treffen sich einmal im Monat Jung und Alt, um gemeinsam für Anfänger geeignete Techniken zu lernen - und das kostenlos. Es wird um Anmeldung per E-Mail oder telefonisch gebeten.

Stadtpark Rotehorn - Die Magdeburgerin Babett Anders lädt um 14 Uhr an der Sternbrücke im Stadtpark zum Waldbaden ein. Das ist eine japanische Methode, um sich zu entspannen und mit allen Sinnen in die Natur einzutauchen. Etwa drei bis vier Stunden wird gemütlich geschlendert, um Alltagsstress abzubauen und Achtsamkeit sowie Meditation zu praktizieren. Das Waldbaden kostet 34 Euro. Eine Anmeldung erfolgt per E-Mail oder WhatsApp.