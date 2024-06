Wissenschaft und Party: Das geht am Samstag in Magdeburg!

Magdeburg - An diesem Samstag stehen viele Veranstaltungen in Magdeburg im Zeichen der Wissenschaft . Wer jedoch Lust auf Party hat, kommt ebenso auf seine Kosten. TAG24 sagt Euch, wo etwas los ist.

Unter dem Motto "Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten?" bietet das Festival einen innovativen Blick in die Zukunft der Wissenschaft. Vier spannende Themenbereiche - "Labs" genannt - stehen dabei zur Auswahl: Health, Society, Technology und Earth.

Altstadt - Gefühlt sind die "Nullerjahre" noch gar nicht so lange her. Aber schaut man auf den Kalender, liegen sie doch schon einige Jahre zurück.

Auch dieses Jahrzehnt prägte viele Menschen und brachte vor allem unvergessene Hits hervor. Unter anderem wurde Lady Gaga mit ihrem Song "Poker Face" erst so richtig berühmt und "Love Generation" von Bob Sinclar war der Song zum WM-Sommermärchen 2006 im eigenen Land.

Diese und weitere Titel werden an diesem Samstag in der Buttergasse gebührend gefeiert. Los geht es ab 23 Uhr. An den Turntables steht DJ Alex Ninow für Euch parat. Der Eintritt kostet 7 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse.